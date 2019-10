Došla mu trpezlivosť: Grécky premiér chce trestať neochotu prijímať migrantov

Grécko chce vyzvať Európsku úniu, aby uvalila sankcie na členské štáty, ktoré odmietajú prijať utečencov.

Vyhlásil to v piatok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v čase, keď s cieľom zastaviť vlnu prichádzajúcich utečencov do Európy navštívili Atény a Ankaru predstavitelia EÚ. "Hovorím to jasne: Predložím otázku konkrétnych sankcií pre európske krajiny, ktoré sa odmietajú zúčastňovať na spravodlivej distribúcii utečencov na európskej úrovni," vyhlásil Mitsotakis.

Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že skupina stredo- a východoeurópskych štátov ako Maďarsko, Poľsko a Česko odmieta povinné kvóty na prerozdelenie migrantov v rámci Únie. Ich postoj podľa Atén znamená nespravodlivé bremeno, ktoré musia znášať hraničné členské štáty ako Grécko, Španielsko a Taliansko.

"Je to akt pokrytectva," pokračoval Mitsotakis. "Nemôžete využívať výhody (voľný pohyb tovarov a osôb) a neprijímať 1000 alebo 2000 utečencov ako súčasť riadenia tejto záležitosti v EÚ," vysvetlil.

V lete vrcholila vlna utečencov a migrantov, ktorí do Európy prichádzali z Turecka. Na gréckych ostrovoch Lesbos a Samos, ktoré sú najbližšie k Turecku a na ktorých sa nachádzajú najväčšie tábory, tak došlo ku krízovej situácii. V Ankare od štvrtka vedú ministri z Turecka, Grécka a Nemecka rozhovory o dohode medzi Tureckom a EÚ z roku 2016, ktorej cieľom bolo obmedziť prílev migrantov, ako i o najnovšom prudkom náraste počtu migrantov prichádzajúcich do Grécka.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyzval v piatok európske štáty, aby namiesto obviňovania Ankary z nárastu počtu utečencov prichádzajúcich do Európy spolupracovali s Tureckom na vyriešení utečeneckej krízy. Čavušoglu sa vyjadril po stretnutí s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom a komisárom EÚ pre migráciu Dimitrisom Avramopulosom.

Do konca roku 2020 by mali z gréckych ostrovov poslať do Turecka 10.000 migrantov, ktorí nezískajú právo usadiť sa v Grécku. Naopak, 20.000 migrantov, ktorí budú smieť zostať, ubytujú vo všetkých regiónoch Grécka. V Grécku sa nachádza približne 70.000 prevažne sýrskych utečencov, ktorí sa tam dostali od roku 2015 cez susedné Turecko.