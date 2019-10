Počítač číta myšlienky ochrnutého Thibaulta: Vďaka exoskeletu opäť chodí

Veda a technika neustále napredujú. Svoje by o tom vedel povedať ochrnutý Francúz Thibault (30), ktorý vďaka exoskeletu môže opäť chodiť. Prístroj mu totiž dokáže čítať myšlienky a premeniť ich na pohyb!

Thibault bol až do roku 2015 úplne zdravý a žil normálny život. Potom však nešťastne spadol z 15-metrovej výšky a zostal ochrnutý. Dva roky musel stráviť v nemocnici a jeho jedinou túžbou bolo, aby sa ešte niekedy postavil na nohy.

Od roku 2017 je preto súčasťou experimentu s exoskeletom. Lekári mu do hlavy dali dva implantáty, ktoré signály z jeho mozgu posielajú do počítača a ten zas posiela príkazy do exoskeletu. Tým vlastne číta jeho myšlienky a vďaka tomu sa mu podarilo konečne postaviť a chodiť.

„Cítil som sa ako prvý muž na Mesiaci. Nechodil som dva roky. Zabudol som, aké to je, stáť na nohách. Zabudol som, že som vyšší než väčšina ľudí,“ vyznal sa Thibault, ktorý sa teší napriek tomu, že jeho kroky ešte stále nie sú dokonalé a chodiť môže len po laboratóriu. Exoskelet má totiž ešte nedostatky, ktoré sa vedci snažia vyladiť.

Senzory v mozgu

- Na obe strany hlavy mu pod kožu implantovali nahrávací prístroj. Každý má 64 elektród, ktoré monitorujú činnosť mozgu.

Zavesené popruhy

- Exoskelet je zavesený na popruhoch, ktoré mu umožňujú udržiavať rovnováhu. Batéria je súčasťou exoskeletu.

Motory

- Oblek má 14 kĺbov, ktoré možno ovládať nezávisle od seba. Vďaka nim môže chodiť, hýbať rukami hore, dole, dopredu, dozadu a otáčať sa.

Počítač

- Informácie sa bezdrôtovo prenášajú do počítača na jeho chrbte, ktorý dekóduje mozgové vlny v reálnom čase. Počítač potom posiela inštrukcie exoskeletu.