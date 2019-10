Zdrvená dcéra Karla Gotta († 80): Čo mi po otcovej smrti povedala Ivana

Prišla o celoživotný idol! Prvorodená dcéra Karla Gotta († 80) Dominika (46) prezradila, ako prežíva stratu otca.

Dominika Gottová je najstaršou dcérou Karla Gotta. Hoci žije v zahraničí, so svojím otcom mala hlboký vzťah. Ako jeho stratu prežíva, prehovorila pre český denník Blesk. Smrť otca Dominike oznámila vdova Ivana Gottová. Čo jej vlastne povedala? „Že otecko zomrel. A že s ním dievčatá boli až do poslednej chvíle. Bože, je mi do plaču. On to nezvládol,“ prezradila Dominika.

„Mala som o neho obrovský strach, ale verila som v zázrak. Keď som sa dozvedela, že málo je, tušila som, že je zle. Snažila som sa mu dohovárať... Ale to je ťažké, bolo mu zle. Pre otca je to vyslobodenie, ale strašne to bolí,“ dodala zronená dcéra.

Stratu svojho otca berie veľmi ťažko. Dokonca siahla po liekoch. „Vzala som si niekoľkokrát lieky na upokojenie. Otca som milovala, bol to môj celoživotný idol?“ priznáva Dominika s tým, že bolesť jej pomáha prekonať jej priateľ Timo. Zdrvená dcéra sa bude snažiť odletieť do Česka čím skôr. Len musí dať dohromady financie na cestu.