Golonka má stále pre očami príhodu s Gottom († 80): Po jednom koncerte sme mu urobili ochranku

Poznali sa veľmi dobre, veď boli rovesníci, ale každý z nich vynikal v inej brandži. Hokejovú legendu a kapitána Československa Jozefa Golonku (81) veľmi zasiahla smutná správa o úmrtí 42-násobného Slávika Karla Gotta († 80), ktorý podľahol zákernej chorobe. Pre denník Nový Čas si zaspomínal na speváckeho velikána a skvelého človeka!

Najmä počas spoločnej Československej republiky sa hokejový útočník Jozef Golonka a spevák Karel Gott stretávali na rôznych spoločenských akciách či už v Prahe, alebo v Bratislave.

„Poznali sme sa desiatky rokov, vlastne od začiatku jeho speváckej kariéry. Ešte bol elektrikárom, keď začínal v kaviarni Vltava spievať a absolvoval prvé večerné vystúpenia. Ako hráč Slovana som zakaždým, keď sme hrali v Prahe ligové zápasy, vybehol so spoluhráčmi do spomínaného podniku na jeho koncerty,“ zaspomínal si na úvod Golonka, ktorého sa správa o úmrtí speváckej legendy veľmi dotkla. „Je to veľká rana a hlavne strata pre československú kultúru. My sme Gotta brali ako Slováka, spoločne s Karolom Duchoňom to boli dvaja veľmi úspešní a skvelí ľudia v hudobnej brandži,“ pokračuje Golonka, ktorý vyzdvihol aj návrat Gotta z Nemecka, kam v lete 1971 emigroval. „Aj keď odišiel, tak sa vrátil domov, aby robil radosť nášmu národu, aj keď bola vtedy ťažká doba.“

Bývalý vynikajúci hokejista má stále pred očami príhodu, na ktorú veľmi rád spomínal aj samotný Gott. „Boli sme so spoluhráčmi zo Slovana v hoteli Devín, kde sa konal banket po jednom z jeho koncertov. Bolo tam pár otravných ľudí, ktorí Karla obťažovali, a tak nabehli dvaja naši obrancovia na čele s Ferom Gregorom, trošku to tam vyčistili a Gott mal už pokoj,“ spomína s úsmevom Golonka.

„Vždy, keď sme sa následne stretli, tak sme túto príhodu vytiahli a spomínali. Po rozdelení spoločnej republiky už síce naše kontakty trošku opadli, stretávali sme sa už pomenej, ale vždy, keď sa tak stalo, tak to bola z oboch strán vzájomná úcta. On si vedel vážiť ľudí aj z iných odvetví, to bola jeho veľkosť. Bol to veľký profík, ktorý sa na každý svoj koncert pripravil tip-top a nič nenechal na náhodu.“