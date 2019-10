Gottova († 80) dcéra Dominika berie smrť otca veľmi ťažko: Smutné slová jej manžela

Berie to ťažko! Obrovský žiaľ a smútok prežíva najbližšia rodina po strate maestra Karla Gotta († 80). Jeho dcéra Dominika (46), ktorá žije vo Fínsku, je zdrvená a stále nedokáže hovoriť. Dokonca musela siahnuť po upokojujúcich liekoch.

Smrť zlatého Slávika Gotta zasiahla všetkých. Neutíchajúci smútok však cítia najmä blízki. Dcéra Dominika sľúbila otcovi, že sa pôjde liečiť zo závislosti od alkoholu. Bohužiaľ, to mu už nestihla splniť. Mala totiž nastúpiť na liečbu, ktorú jej milovaný otec zaplatil. Zasiahla ju však správa, ktorú si vypočula iba ťažko. „Nie, nie, otec... Nedá sa tomu veriť, musím si vziať lieky. Úplne sa klepem, ja to nezvládam...“ reagovala na správu o smrti otca zdrvená Dominika.

S médiami podľa manžela Tima Tolkkiho nedokázala hovoriť. „Je veľmi smutná... Chceli sme priletieť, ale iba minulý týždeň sme sa vrátili z Ameriky. Plánovali sme to, ale teraz je už neskoro,“ povedal pre portál tn.cz spevákov zať, ktorý mal s Gottom pekný vzťah. „Už pred týždňom prišla Dominika so slzami v očiach a hovorila mi, že jej ocko umiera. Takže to teraz očakávala. Zdrvene mi oznámila, že zomrel,“ uviedol Timo. Manželia žijú dlhé roky vo Fínsku, no Gottova dcéra by mala na pohreb priletieť.