Vedúci mužstva belasých Ján Švehlík: Čo nabonzoval na hráčov Slovana?

Je slovanista telom i dušou! Belasý dres obliekal 12 rokov.

Po ukončení aktívnej činnosti mužstvo trénoval a neskôr pôsobil ako športový riaditeľ. Momentálne je vedúcim tímu. Odkedy? „Neviem. To si naozaj nepamätám,“ povedal s úsmevom. S hráčmi je v neustálom kontakte. Mal by ich teda dokonale poznať. Nový Čas vyzvedal, ktorí futbalisti podľa neho patria k top v kabíne úradujúceho slovenského majstra.

TOPP BOJOVNÍK: MARIN ĽJUBIČIČ (stredopoliar)

„Je to hráč, akého by chcel mať v kádri každý tréner. Nevypustí žiaden osobný súboj. Ide do nich razantne. Nohu neodloží. Žiadna lopta nie je pre neho stratená.“

TOP ZABÁVAČ: XAVIER DE SOUSA

(asistent trénera)

„Veľký šoumen. V kabíne po víťaznom zápase väčšinou on organizuje hráčov a diriguje oslavné chorály a skandované pokriky. Je s ním veľká zábava.“

TOP SLOVENČINÁR: ANDRAŽ ŠPORAR (útočník)

„Slovinci majú blízko k nášmu jazyku. Andraž robí

najväčšie pokroky. Trúfa si aj na dlhšie rozhovory

s novinármi. Snažia sa i ostatní. Božikov či De Marco tiež napredujú.“



TOP TELEFONISTA: MOHA (stredopoliar)

„Stále stíska v ruke mobil. Možnos ním aj spí. Hádam s výnimkou zápasu a tréningu ho má vždy pri sebe.

Večne doň niečo ťuká a píše. Málokedy ho vidím bez telefónu.“



TOP KRÁSAVEC :MYENTY ABENA (obranca)

„Starostlivo dbá o svoj zovňajšok. Jeho zapletené vrkoče sú zvláštne. Vždy ich má však upravené. Nosí štýlové okuliare. Rád sa moderne oblieka.“