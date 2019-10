Napadlo ho divé zviera, potom zobral na to isté miesto aj priateľku: Z toho, čo sa im stalo na rande, nebudete chápať

Dosť bizarné rande a ešte bizarnejší príbeh. Američan Kyler Bourgeous (30) zobral len 3 mesiace po útoku bizóna svoju frajerku Kayleigh Davis (22) presne na to isté miesto, kde sa mu to stalo. Čo čert nechcel, aj ju napadlo rozzúrené zviera.

Antelope Island je krásny národný park v Utahu, kde voľne žijú bizóny a rôzne iné zvieratá. Miesto na romantické rande ako stvorené. Len zaľúbencom Kylerovi (30) a Kayleigh (22) to trošku nevyšlo. Najprv skončil v nemocnici Kyler. Prvého júna sa vybral na turistiku do parku, kde spozoroval dva bizóny. Chcel sa pred nimi skryť, no bolo neskoro - jeden ho uvidel. Napadol ho a rohom zaútočil na pravú stranu tela. Kyler mal poranenú hlavu, zlomené rebrá a prepichnuté pľúca.

Po tom, čo sa dal Kyler dokopy z hrozivého zážitku, požiadal svoju priateľku Kayleigh (22), či by si nešla s ním pozrieť západ slnka na to isté miesto, kde ho bizón napadol.„Myslel som si, že v prípade môjho napadnutia to bola nešťastná nehoda. Zjavne sú však tie zvieratá agresívnejšie, ako som si myslel,“ povedal o svojich pocitoch Kyler.

Frajerku postihol rovnaký osud

Jeho frajerka mala smolu, že sa o tom tiež presvedčila na vlastnej koži. Išli si zabehať aj s dvoma zlatými retrievermi a dohodli sa, že sa stretnú na mieste, kde sa rozdelili. Kayleigh uvidela bizóna a premkol ju strach. Chcela sa mu vyhnúť. Otočila sa späť a šla pohľadať Kylera. Pamätala si jeho príbeh a dávala si pozor, aby neurobila nič, čo by naštartovalo zviera. Prešla okolo nej skupina cyklistov a vtedy si všimla, že sa bizón na ňu pripravuje. „Nevedela som, čo mám robiť, takže mojím prvým inštinktom bolo utekať.“ spomína napadnuté dievča. Rozzúrený bizón ju však dobehol a vyhodil do výšky približne 5 m. Neskôr v nemocnici si uvedomila, že jeho roh jej prešiel cez členok. Našťastie sa z toho obaja dostali, no nabudúce si asi zvolia iné miesto na randenie.