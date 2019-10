Mladá žena ponúkla odvoz seniorovi (68), teraz si ho chce vziať: Vážne spolu toto robia?

Vtedy 28-ročná Rachael Roberts z Austrálie zbadala z auta starého pána, ktorého poznala zo susedstva, ako ide na zastávku.

O vtedy 68-ročnom Nevovi McDermottovi počula, že mal operáciu kolena, tak mu ponúkla odvoz. Mladej žene krátko predtým zomrel otec, tak sa sused pýtal, ako sa im s mamou darí. Rachael sa posťažovala, že od otcovej smrti ich záhrada pustne a dôchodca Nev sa ponúkol, že im príde pomôcť. Odvtedy chodil každý deň a za prácu nechcel prijať ani cent, Rachel s ním tiež na záhrade pracovala. ,,Asi po mesiaci, čo sme spolu trávili každý deň, som si uvedomila, že som smutná, keď odchádza domov,“ povedala pre The Sun Rachael.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po dvoch mesiacoch bola dvojica na káve, keď sa Nev vyznal, že k nej prechováva city a mladá žena jeho vyznanie opätovala. Na prvé rande cestovali autom hodinu, aby si ho mohli užiť bez odsudzujúcich pohľadov susedov. ,,Náš prvý bozk bol elektrizujúci,“ spomína Rachael. Z reakcie mamy bola žena nervózna, no tá ju objala a súhlasila, že Nev sa môže k nim nasťahovať.

Dvojica je spolu už štyri roky, Rachael má dnes 32 a Nev 72 rokov. ,,Počula som reči, že musím byť zlatokopka. Ale Nev je na invalidnom dôchodku. Je nám jedno, čo si ľudia myslia,“ hovorí. ,,Každý deň s ním je dobrodružstvo. Obaja milujeme rybárčenie a plávanie a občas, keď prší, Nev ma schmatne za ruku, vybehneme z domu a tancujeme v daždi.“ Minulý rok počas rande na lodi ju jej o 40 rokov starší priateľ požiadal o ruku a ona povedala áno.

,,Chceme sa zosobášiť čo najskôr. Prosíme štedrých ľudí, či by nám neposkytli priestory, kvety, čokoľvek, čo nám pomôže,“ povedala Rachael. ,,Smutné je, že vzhľadom na Nevov vek nemáme celý spoločný život pred sebou. Ale dôležitá je kvalita, nie kvantita,“ myslí si. Rachael túži mať s Nevom dieťatko. ,,Viem, že je to málo pravdepodobné a zmierila som sa s tým. Nev za to stojí,“ povedala.