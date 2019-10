Exsuperstáristka Natália Hatalová prežíva šťastné obdobie: Dva veľké životné míľniky za jediný rok

Kam sa podela tá osemnásťročná Superstáristka? Speváčke Natálii Hatalovej (30) sa rozbehla kariéra práve po súťaži Slovensko hľadá Superstar. Oveľa väčšie šťastie však zažíva teraz - o 12 rokov neskôr.

Práve v roku 2019 sympatickú speváčku postretli hneď dva životné míľniky. Najskôr narodenie dcérky Viktórie v marci, teraz prekročenie hranice tridsiatky, upozorňuje čitateľka Júlia. Natália nám pred mesiacmi prezradila, že vďaka dcérke, ktorú má s manželom Ladislavom, konečne spomalila a našla vnútorný pokoj. „Úspech považujem za krátkodobý, dokáže človeka zmeniť, zaslepiť na chvíľu hlavu, no na druhej strane, keď človeka prejde ten krátkodobý pocit šťastia, dokáže byť i nepríjemný,“ povedala ešte v roku 2007 pre Nový Čas Natália ako finalistka Superstar.

A hoci šou opustila v druhom finálovom kole, šťastia v živote jej to neubralo. Práve naopak. O 12 rokov neskôr je z nej úspešná speváčka a šťastná mama malej Viktórie, ktorá práve oslávila 30-tku. "Ďakujem veľmi pekne za dnešné blahoželania...😊❤️💋 Love you all," napísala na Instagrame v sobotu slovenská kráska, ktorá akoby od Superstar ani nezostarla.