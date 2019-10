Kylie Jenner a Travis Scott išli s pravdou von: Rozchod po 2 rokoch

Americká modelka Kylie Jenner (22) a raper Travis Scott (28) si podľa všetkého potrebujú od seba oddýchnuť. Svoj vzťah sa rozhodli prerušiť po dvoch rokoch randenia.

„Stále majú problémy so vzájomnou dôverou, avšak spôsobuje ich viac ako len stres z ich životného štýlu,“ uviedol zdroj portálu People. Taktiež sa vyjadril, že prominentný párik potrebuje byť aspoň na chvíľu od seba, ale nemusí to byť finálne rozhodnutie.

Kylie a Travis, ktorí majú ročnú dcérku Stormi Webster, sa naposledy na verejnosti ukázali bok po boku koncom augusta. Išlo o premiéru Scottovho dokumentu „Travis Scott: Look Mom I Can Fly“ z dielne Netflixu. Modelka a raper sa na premiére ukázali spoločne s ich dcérkou Stormi. Hrdý otec Travis dokonca venoval svojej malej princeznej sladký bozk na tvár, zatiaľ čo Kylie ju držala v náručí.

Napriek tomu Kylie a Travis z ich vzťahu vycúvali a tieto prekvapivé správy prichádzajú len dva mesiace po tom, ako v Európe spoločne oslavovali modelkine narodeniny. Vtedy z nich sršala láska, držiac sa za ruky sa prechádzali po Taliansku a tancovali v Cannes. Okrem toho sa dvojica nedávno magazínu Playboy zverila, že sa spoločne často smejú a dokážu viesť hĺbavé rozhovory.

Kylie Jenner a Travis Scott spolu randili od roku 2017. V priebehu ich vzťahu padli slová o zásnubách a dokonca sa šepkalo aj o svadbe. Hviezda Kylie totiž nie raz v televíznom programe Keeping Up with the Kardashians (Kardashianky a ich rodina) označila Travisa za svojho „manželíka“.

Ešte v júli tohto roku zdroj portálu People zverejnil, že „Kylie je so svojím životom veľmi spokojná,“ a dokonca padla aj veta: „Ona a Travis diskutujú o manželstve“.

Koncom februára sa objavila správa, že Kylie obvinila svojho partnera z podvádzania. Travis vtedy zrušil svoju šou v americkom meste Buffalo a na Twitteri oznámil, že koncert zrušil a preplánoval kvôli chorobe. Travisov zástupca však dôrazne odmietol, že by bol neverný.