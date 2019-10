Šokujúca výpoveď odsúdeného mafiána: Ruska chceli zabiť!

Bráni sa tým na súde, teraz to hovorí vrah. Pavol Rusko (56) má na krku obžalobu z objednávky vraždy svojej exspoločníčky Sylvie Klaus Volzovej.

On sám odmieta, že by sa k niečomu takému uchýlil a tvrdí, že u Mikuláša Černáka si bol v deväťdesiatych rokoch namiesto zadania popravy len overiť to, či sa nechcú zbaviť práve jeho. Možnú vraždu teraz spomína aj Igor Lavrinčík, ktorý sedí za niekoľko mafiánskych vrážd.

Lavrinčík pôsobil v Martine a mal dobré vzťahy so sýkorovcami aj černákovcami. Bývalý šéf tímu Gorila Lukáš Kyselica, ktorý riešil aj Ruskovu objednávku vraždy, ho v tejto veci vypočúval. Podľa TV Markíza Lavrinčík vo výpovedi hovorí, že o Volzovej nepočul: „Viem len o záujme usmrtiť Pavla Ruska, čo som sa dozvedel od Róberta Lališa.“ Oznámil, že to bolo v lete 1998, asi pol roka po tom, čo si mal Rusko objednať vraždu Volzovej. V oboch prípadoch figuruje práve Lališ, ktorý Ruska na súde podržal. „Robert Lališ mi ukazoval konkrétne miesto, ktoré bolo smerom z Dúbravky na Devínsku Novú Ves,“ tvrdí Lavrinčík vo výpovedi.

Malo ísť o kauzu Gamatex. Slová odsúdeného vraha neskôr preverovala NAKA. Tá to uzavrela po niečo vyše mesiaci s tým, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania. „Chcete mi povedať, že keby tomu venovali adekvátnu pozornosť, tak by to mohli takto rýchlo zamiesť pod koberec?“ vyjadril sa Rusko pre Markízu.