Basejumper vs. veverička: Kto je lepší skokan?

Neuveriteľné fotografie sa podarilo zachytiť amatérskemu fotografovi Garymu Bruceovi 52) v mestečku Inverness v Škótsku.

Nafotil veveričku, ako vo veľkej výške skáče z vetvy ako taký basejumper. A to ani nemá padák či pomocné krídla. Ak ide o hľadanie potravy, je jedno ako a kde, najdôležitejšie je ju získať. To si asi pomyslela aj ryšavá skokanka, ktorá nezaváhala ani chvíľku, keď uvidela oriešky, ktoré mal pri sebe fotograf. Vďaka nim mu skočila totiž rovno do záberu.