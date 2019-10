Krvavá dráma v škole: Útočník s mečom zabil jednu osobu a zranil deväť ďalších

Útočník ozbrojený mečom zaútočil v utorok v priestoroch školy v meste Kuopio v strednom Fínsku, kde jednu osobu zabil a deväť ďalších zranil. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.

Podozrivého útočníka polícia počas útoku zranila a zadržala. "Príslušníci bezpečnostných zložiek použili počas incidentu strelné zbrane. Polícia zadržala jedného páchateľa. Zranené osoby boli evakuované," uviedla miestna polícia vo svojom vyhlásení. Podozrivý páchateľ, fínsky štátny príslušník, mal so sebou aj strelnú zbraň. Motív jeho útoku ani to, či bol študentom odborného učilišťa, kde k útoku došlo, nie sú podľa polície známe. Dve zranené osoby sú podľa polície naďalej vo vážnom stave.

Svedkovia udalosti pre miestne médiá uviedli, že údajný útočník vtrhol v utorok v ranných hodinách do priestorov stredného odborného učilišťa, ktoré sa nachádza v priestoroch obchodného centra. "Sekol dievča do krku mečom a bodol ho do žalúdka," povedal nemenovaný svedok pre noviny Keskisuomalainen s tým, že útočník tiež použil "akési zápalné bomby".

Ďalšia svedkyňa Roosa Kokkonenová, ktorá pracuje v garáži oproti škole, pre fínsku televíziu MTV uviedla, že uvidela, ako z budovy vybehla učiteľka so zakrvavenou rukou. "Zatiaľ čo som pomáhala učiteľke, začala som počuť iné výkriky o pomoc. Študenti následne začali utekať preč (zo školy) a do mojej garáže," povedala. Tá istá svedkyňa pre fínsku tlačovú agentúru STT vyhlásila, že študenti popisovali páchateľovu zbraň ako "dlhý meč" s tým, že útočník "sa začal mečom oháňať v ich triede".

Fínsky premiér Antti Rinne označil na Twitteri útok "za šokujúci a odsúdeniahodný".