Patrika († 14) zabil konár na školskej vychádzke: Desivý opis svedkyne o tragédii

Ničivý vietor Mortimer, ktorý sa prehnal Slovenskom, spôsobil v Nitre obrovskú tragédiu.

Masívny konár stromu sa vplyvom mohutných poryvov vetra odlomil a spadol na skupinu žiakov, ktorí boli na školskej vychádzke. Len 14 ročného Patrika zasiahol tak nešťastne, že mu údajne zlomil väzy a na mieste ho usmrtil. Jeho dvoch spolužiakov ťažko zranil a museli ich previezť do nemocnice.

Na nešťastnú pondelkovú vychádzku nezabudnú žiaci zo Základnej školy v Nitre na Topoľovej ulici do konca života. V čase vyučovania sa pod dozorom dvoch učiteliek boli prejsť po známej cyklotrase, ktorá je od školy vzdialená asi kilometer. Mohutný vietor odtrhol konár stromu práve vo chvíli, keď pod ním prechádzali.

Masívna drevina prudko padala priamo na ničnetušiace deti... „Boli to dve skupiny žiakov. Jedna, v ktorej bolo osem detí, išla popredu, a tá druhá, kde ich bolo asi dvadsať, išla pozadu.,“ so slzami v očiach rozpráva svedkyňa nešťastia. K deťom, ktoré ostali bezvládne ležať na zemi, pribehli učiteľky a zo všetkých síl ich ratovali.

Okamžite zavolali záchranku. Napriek všemožnej snahe lekárov sa však podarilo zachrániť len dvoch chlapcov, Patrik, bohužiaľ, skonal na mieste. Ťažký konár mu údajne zlomil väzy. Jeho dvoch spolužiakov previezli do nitrianskej nemocnice „Boli k nám privezené dve deti. Jedno z nich sme operovali a druhé podstúpilo niekoľko vyšetrení. Obe sú mimo ohrozenia života,“ informovala Nový Čas hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.

Pomáhajú psychológovia

Strašné nešťastie nechcel v škole nikto komentovať. Deťom prišli na pomoc psychológovia, ktorí sa snažili pomôcť nielen im, ale aj pedagógom. Obrovská tragédia zasiahla hlavne rodinu mladého talentovaného ôsmaka Patrika. „Bol to múdry chalan, veľmi šikovný... Chodil na technickú olympiádu a vyhrával. Je to nesmierna tragédia, ktorá bude v škole rezonovať ešte veľmi dlho,“ vyjadril sa kamarát, ktorý Patrika veľmi dobre poznal.

Z nešťastia je zdrvený aj nitriansky primátor. „Bol som s rodinou, ktorej som vyjadril úprimnú sústrasť. Je to obrovská tragédia nielen pre školu, ale aj pre mesto.Zisťujeme, kto je správcom stromov, nateraz môžem povedať, že to nie je pozemok mesta,“ povedal primátor Marek Hattas. Strašnú tragédiu vyšetruje nitrianska polícia.

Ako vznikol vietor-zabijak

Jozef Iľko, meteorológ

Vytvorila sa dosť hlboká tlaková níž, ktorá postupovala od západu. Postupovala cez Nemecko, kde bol silný vietor, zasiahla najviac stredné Čechy a teraz sa presunula nad Poľsko. Slovensko je na južnej strane tejto tlakovej níže. Vytvoril sa tlakový gradient, ktorý je potrebný na to, aby vietor bol silnejší. Nedá sa to zovšeobecniť pre celé územie, že všade je vietor rovnako silný. Aj v rámci Bratislavy je rozdiel. Ako som naposledy pozeral, na letisku fúkal 16 metrov za sekundu, ale na Kolibe len 11 metrov. Aj v rámci jedného mesta sú tak rozdiely v rýchlosti vetra. Nič výnimočné to však nie je, určite bol aj silnejší vietor, najmä v chladnejšom polroku na jeseň a v zime.

Ako došlo k nešťastiu Otvoriť galériu Nitra, 30.09.2019, 12:12 hod.: Takto došlo k nešťastnému pádu stromu. Zdroj: Infografika NČ

1. Na cyklotrase pri futbalovom štadióne pod Zoborom v Nitre došlo následkom silného nárazového vetra k odtrhnutiu konára stromu.

2. Mohutný konár spadol na školopovinné deti, ktoré tam boli na vychádzke a práve išli popod strom.

3. Len 14-ročného Patrika zasiahol kus dreva tak nešťastne, že zomrel. Dvaja žiaci utrpeli ťažké zranenia a previezli ich do nemocnice.