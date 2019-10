Mladý brankár Petržalky skončil v nemocnici: Takto ho doriadil kapitán súpera

Zmaľovaný ako po bitke! Tak skončil brankár Petržalky a slovenskej reprezentácie do 21 rokov Frederik Valach (20) v druholigovom zápase proti Liptovskému Mikulášu.

Po hodine hry ho nechtiac trafil kopačkou do tváre kapitán hostí Dušan Kucharčík (25) a mladý gólman skončil v nemocnici. Zajtra sa podrobí operácii.povedal pre klubovú stránku lekár Rudolf Sokol.

Na nepríjemnú situáciu reagoval aj asistent trénera Ján Ďurica. „Fredo, všetci na teba myslíme. Obetoval si sa za nás všetkých. Obrovský rešpekt a klobúk dolu. Tu sa ukazuje, kto má srdce bojovníka. Ver mi, že sa vrátiš ešte silnejší. Celá Petržalka je s tebou.“

Valach išiel odvážne pod nohy Kucharčíka, ktorý namiesto lopty zasiahol jeho hlavu, za čo videl červenú kartu. „Určite to nebolo úmyselné,“ dušoval sa tréner hostí Štefan Zaťko. „Videl som to celkom dobre. Keby zakončil náš hráč pravou nohou, skóroval by. Loptu si však púšťal na ľavačku, zluftoval a trafil brankára do hlavy. Je mi veľmi ľúto jeho zranenia.“ Nechutné zranenie hviezdneho Mexičana: Keď lekári uvideli jeho nohu, ihneď začali konať

K situácii prišlo za stavu 3:3. Petržalka v poslednej polhodine zabojovala aj za Valacha a gólom Almásiho v poslednej minúte strhla víťazstvo na svoju stranu. „Valach utrpel škaredé zranenie. Želám mu, aby sa čo najskôr uzdravil. Je to výborný chlapec i brankár. Bude nám veľmi chýbať,“ dodal tréner Petržalky Jozef Dojčan.