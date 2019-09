Exriaditeľ Markízy a RTVS mieri do vysokej politiky: Václav Mika prichytený v centrále SaS

Prichytený priamo v centrále SaS. Václav Mika si to v nedeľu podvečer namieril do sídla svojej novej domovskej strany. Nový Čas ho načapal tesne pred rokovaním s Richardom Sulíkom.

O vstupe bývalého riaditeľa Televíze Markíza a RTVS do strany SaS sa hovorí už niekoľko dní. Neúspešný kandidát na primátora Bratislavy sa rozhodol najnovšie preraziť vo vysokej politike.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Na kandidátke strany by mu po odídencoch z Galkovej skupiny, malo patriť dokonca 3. miesto. "Ku kandidátke sa vyjadrím až v pondelok," povedal Richard Sulík ešte minulý týždeň. Ležérne vystrojený Mika ešte pred týmto ohlásením prišiel zrejme dolaďovať posledné detaily svojho prestupu.

Do centrály SaS vstúpil v nedeľu krátko pred pol šiestou večer a zdržal sa viac ako hodinu. K dobrému miestu by mu okrem manažérskych schopností mal pomôcť aj blízky vzťah so šéfom strany. "Nie je tajomstvom, že s Rišom Sulíkom mám veľmi dobrý vzťah," reagoval Mika, ktorý by mal byť tímlídrom pre kultúru a médiá.