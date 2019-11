Lionel Messi je doslova fenoménom: Ako sa stal najlepším futbalistom sveta?

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výz­vy a hrozby...

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú sv­ojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jedným z nich je bezpochyby aj momentálne najlepší futbalista sveta, Argentínčan Lionel Messi (32).

Nedávno sa v slávnej milánskej La Scale odovzdávali ocenenia Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA pre najlepšieho futbalistu sveta za rok 2019. Diváci s napätím sledovali nevypovedaný súboj rivalov Cristiana Ronalda (34) a Lionela Messiho. Zlatú loptu si nakoniec odniesol druhý menovaný, zatiaľ čo prvý namiesto účasti na galavečere trucoval doma na gauči, čítal si knihu a pod fotku na sociálnej sieti napísal veľavravný odkaz.

„Trpezlivosť a vytrvalosť sú charakteristiky, ktoré odlišujú profesionála od amatéra. Pamätajte, že po noci vždy prichádza úsvit,“ narážal pravdepodobne na úspech svojho konkurenta. Messi získal ocenenie pre najlepšieho hráča sveta už šiestykrát a má tak o jednu Zlatú loptu viac ako Ronaldo. Aký je príbeh tohto futbalového génia?

Menší ako iní

Lionel Messi sa narodil v júni 1987 v argentínskom Rosariu. Už ako malý chlapec hrával futbal so svojimi staršími bratmi a s ich kamarátmi. Keď mal iba štyri roky, začal trénovať pod vedením svojho otca v miestnom klube Grandoli a o dva roky neskôr už strieľal góly za mládežnícky klub z rodného Rosaria - Newell’s Old Boys. Lionel bol však vždy rozpoznateľne menší ako jeho rovesníci.

Mohol za to nedostatok rastových hormónov, ktorý mu diagnostikovali, keď mal 10 rokov. Jeho kariéra bola v ohrození. Zrovna v tom čase o neho prejavil záujem aj známy klub CA River Plate, lenže ten nemal dostatok peňazí, aby futbalovej nádeji zaplatil drahú liečbu, ktorá stála približne 1 000 dolárov mesačne. Rovnako tak jeho rodičia Jorge a Celia.

Cez svoju vzdialenú rodinu v Španielsku sa im podarilo dostať do kontaktu s Carlesom Rexachom, vtedajším manažérom klubu FC Barcelona. Ten bol z mladého talentu nadšený a napriek neistote predstavenstva klubu ponúkol rodine zmluvu, ktorú načarbal na servítku. A to vrátane financovania liečby či nákladov na presťahovanie celej rodiny. Tak sa začala písať spoločná história Messiho a jeho alma mater FC Barcelona.

FC Barcelona

Svoj debutový zápas za A-tím odohral v roku 2004 a o rok neskôr si proti Albacete Balompié vychutnal prvý gól. Mal vtedy iba 17 rokov a stal sa tak historicky najmladším strelcom v drese slávnej Barcelony. V tom istom roku vyhral s argentínskym národným tímom do 20 rokov svetový turnaj. Otvoriť galériu 2005: Zlatý tím FC Barcelona. Zľava Ronaldinho - svetový hráč roka 2005, Lionel Messi - najlepší juniorský hráč 2005 a Samuel Eto’o - tretí najlepší hráč roka 2005. Zdroj: čtk

Futbaloví znalci už nemali pochýb, že ide o veľký talent. Často ho pre jeho nižší vzrast 170 cm, rýchlosť a neúprosný útočný štýl porovnávali s jeho slávnym krajanom Diegom Maradonom (58). V roku 2005 podpísal s Barcelonou päťročný kontrakt a jeho materský klub nemal najmenší úmysel uvoľniť ho zo svojich služieb. Vyjadrili sa, že ho predajú jedine vtedy, ak im niekto zaplatí 240 miliónov eur, čo bol mimochodom vtedajší rozpočet FC Barcelona na päť rokov! Samozrejme, nikto sa tejto lákavej ponuky nechytil.

Messi prijal španielske občianstvo a jeho hviezda v drese katalánskeho klubu stúpala. V roku 2007 si na hviezdu robil zálusk taliansky Inter Miláno, no prestup sa nakoniec nekonal a Lionel je dodnes verný farbám svojho klubu. Napriek tomu, že ho niekoľkokrát pribrzdilo zranenie stehenného svalu, stal sa suverénnou jednotkou nielen v Barcelone, ale aj vo svete.

Dôkaz tohto tvrdenia prišiel v roku 2009, keď prvýkrát vyhral ocenenie najlepší futbalista roka. Nebolo to zadarmo, v tom čase doviedol svoj klub k víťazstvu v Lige majstrov, najvyššej španielskej futbalovej súťaži La liga a tiež v španielskom Superpohári. Hold mu vtedy vzdal aj jeho slávny krajan Maradona. „Pripomína mi mňa. Je lídrom a v krásnom futbale dáva lekcie. Má v sebe niečo iné ako všetci ostatní hráči sveta,“ povedal pre BBC.

Leo, ako ho prezývajú, pomohol FC Barcelona dodnes získať viac ako 24 ligových titulov a iných turnajových víťazstiev. „Rád si pred zápasom veci predstavujem. Napríklad súperovu obranu a čo všetko sa môže stať, samozrejme, v predstavách to vždy dopadne čo najlepšie pre náš tím,“ odhalil útočník tajomstvo svojho úspechu pre Eurosport.

Srdcom Argentínčan

V roku 2012 počas zápasu Ligy majstrov strelil v jednom zápase neuveriteľných päť gólov a o pár týždňov zhodil z piedestálu Césara Rodrígueza, keď prekonal jeho 232 strelených gólov za Barcelonu. O dva roky neskôr sa stal hráčom s historicky najväčším počtom gólov jednak v Lige majstrov a tiež v La Lige. V roku 2015 opäť prepisoval históriu, keď pomohol Barcelone druhýkrát vyhrať opäť všetky tri najvyššie súťaže - Ligu majstrov, La Ligu aj Superpohár. Otvoriť galériu RODINA: Lionela na zápasoch podporujú otec, manželka, mama aj jeho deti. Zdroj: getty images

Hoci mu ponúkli nastupovať za španielsky národný tím, odmietol to a rozhodol sa reprezentovať rodnú Argentínu. Prvýkrát nastúpil za A-mužstvo na majstrovstvách sveta 2006, potom aj 2010, no a v roku 2014 musel so spoluhráčmi okúsiť trpkú a hlavne tesnú finálovú prehru s Nemeckom 0:1 po predĺžení.

Vtedy ho sklamaní fanúšikovia obviňovali, že s FC Barcelona pomáha získavať jeden titul za druhým a vlastnému národnému tímu pomôcť nevie. Keď v roku 2016 s nároďákom prehral finále proti Čile na turnaji Copa América, Messi ohlásil koniec reprezentačnej kariéry, čo si o dva roky rozmyslel a za bielo-modrý tím nastúpil aj na MS 2018 v Rusku, kde ich vyradili Francúzi. Na konte má však najcennejší olympijský kov z čínskeho Pekingu z roku 2008, keď Argentína vo finále porazila Nigériu.

Najlepší

Uplynulú sezónu opäť pomohol Barcelone k zisku domáceho titulu, bol najlepším strelcom La Ligy aj Ligy majstrov a získal Zlatú kopačku. S Kataláncami navyše triumfoval aj v španielskom Superpohári a na juhoamerickom šampionáte Copa América obsadil s Argentínou tretie miesto. Za to všetko si právom vyslúžil šiesty titul najlepšieho hráča sveta. „Získal som už veľa ocenení, každé si vážim. Toto obzvlášť. Je to môj výnimočný deň. Ale vo futbale je pre mňa na prvom mieste stále tím a jeho úspechy. Kolektívu najviac ďakujem za to, kde som,“ vyjadril sa 32-ročný kapitán argentínskej reprezentácie, ktorý vo svetovom futbale rozhodne ešte nepovedal posledné slovo. 

Túži po dievčatku

Okolo úspešného Argentínčana sa vždy motali krásne ženy. Jeho srdce však ukradla modelka, krajanka z Rosaria Antonella Roccuzzo (31). Dvojica je spolu od roku 2008, no poznajú sa však už celú večnosť, keď­že Antonella je sesternica jeho najlepšieho kamaráta z detstva. V roku 2012 sa im narodil prvý syn Thiago. „Dnes som najšťastnejší muž na svete, narodil sa mi syn a ďakujem Bohu za tento darček!“ napísal vtedy na sociálnej sieti.

O tri roky neskôr sa dvojica tešila z druhého syna Matea. Svoju vyvolenú si vzal v júni 2017 v luxusnom hoteli City Center v Rosariu pred zrakom približne 260 hostí. V marci 2018 sa ich rodinka rozrástla o syna Cira. Zrejme to nie je posledný potomok, pretože Messi túži po malej princeznej. „Áno, chcem dievčatko. Sme šťastní, že sa nám narodil Ciro, ale teraz chceme dievča,“ povedal pre TV Fox Sports.

Má cenu 700 miliónov €

Už v marci 2010 bol časopisom France Football zaradený s príjmom 33 miliónov eur na čelo rebríčka najbohatších futbalistov sveta, a to pred Beckhama a Ronalda. V roku 2017 podpísal s FC Barcelona nový kontrakt do roku 2021. Podľa časopisu Forbes mu bol vyplatený takmer 55-miliónový podpisový bonus a okrem toho si ročne príde na 73 miliónov eur. Hodnota tohto hráča v prípade, ak by si ho niekto chcel kúpiť, sa vyšplhala na závratných 700 miliónov eur.

Futbalista má pritom zisky aj z početných reklám. Svoju tvár prepožičal napríklad Adidasu, Pepsi či Turkish Airlines. S odhadovaným majetkom 366 miliónov eur sa v roku 2019 dostal na čelo najlepšie platených atlétov sveta. Preskočil pritom aj svojho rivala Ronalda či basketbalovú hviezdu Jamesa LeBrona. Paradoxne, aj takúto superstar neobišiel škandál z krátenia daní. Štát obral o 4,2 mil eur. V roku 2016 mu spolu s otcom Jorgem vymeral španielsky súd za tento prehrešok trest 21 mesiacov podmienečne.

5 zaujímavostí o Messim

1. Každý deň si po výdatnom obede zdriemne, nie však v posteli, ale na gauči. Aby zaspal presne v tej polohe, na ktorú je zvyknutý, nosí si všade so sebou špeciálny vankúš. Odpočíva pritom oblečený v tom, v čom príde z tréningu a jeho šlofík trvá približne tri hodiny. Podľa jeho slov mu tento rituál už od detstva pomáha regenerovať sa. Keď bol malým chlapcom, práve spánok spolu s liečbou mu pomáhal naštartovať rastové bunky.

2. Messi miluje hranie počítačových hier. Na otázku, či je od hier závislý, redaktorovi El Periódico odpovedal: „Býval som, to je pravda. Teraz už hrávam veľmi málo.“

3. Naháňačka za loptou ho v telke vôbec nezaujíma. „Na futbal sa vôbec nedívam, ja na sledovanie futbalu nie som,“ povedal pre španielsky denník El País.

4. Nezdvíha telefóny. Maradona o ňom raz povedal, že dosiahnuť, aby zdvihol telefón, je ťažšie, ako dovolať sa samotnému Pánbožkovi.

5. Pelé z neho unesený rozhodne nie je. Keď raz legendárneho hráča vyzvali, aby sa porovnal s Messim, odpovedal: „Ako sa dá porovnávať niekto, kto dobre hlavičkuje, výborne strieľa pravačkou i ľavačkou, s niekým, kto má dobrú strelu len jednou nohou, pozná len jednu kľučku a nevie hlavičkovať? Taký hráč nemôže byť najlepší. S Pelém môžete prirovnať niekoho, kto má dobré strely oboma nohami a dáva góly aj hlavou.“