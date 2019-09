Veľký krok speváka Petra Cmorika: Chystá svadbu s priateľkou

Novinka v jeho živote! Spevák Peter Cmorik (39) našiel šťastie pri svojej milovanej priateľke Daniele. Dvojici robia najväčšiu radosť malé dvojičky. Svoju lásku sa snúbenci najnovšie rozhodli spečatiť pred oltárom.

Cmorik a Daniela sú nerozlučná dvojica. Pred rokom a pol sa im narodili dvojičky Peťko a Števko. Okrem starostlivosti o drobcov má párik aj ďalšie povinnosti. Onedlho si totiž povedia áno a stanú sa manželmi.

„Berieme sa, už čoskoro! Sme šťastní, tak nám držte palce! Prišiel nám posledný kúsok do skladačky nášho svadobného dňa, obrúčky. Ďakujeme, úplne ste trafili to, po čom naše srdcia pišťali. Ďakujeme za váš talent, ochotu, precíznosť a profesionalitu. Ste skvelí! PS: My vám ich ukážeme, ale až po svadbe,“ pochválil sa na sociálnej sieti spevák, ktorý venuje všetok čas svojim synčekom. Sám však priznáva, že má často problém rozoznať ich. „Sú jednovaječní, preto sa veľmi podobajú a priznávam, že si ich niekedy aj pomýlim a často sa na nich veľmi musím zadívať, aby som vedel, ktorého mám práve na rukách,“ povedal nedávno Cmorik.