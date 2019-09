Alexander (24) sa oženil s 81-ročnou nevidiacou babičkou: Jej identita vás načisto dorazí

Mladý muž z Ukrajiny sa oženil so svojou 81-ročnou nevidomou sesternicou, aby sa vyhol vojenskej službe. Teraz čelí obvineniam.

Alexander Kondratyuk si zobral o 57 rokov staršiu Zinaidu Illarionovnu, aby sa tak vyhol vojenskej službe, podľa výnimky v ukrajinskom zákone. Tá je totiž povinná pre mužov vo veku 18-26 rokov. Ak sa ale stará o postihnutú ženu, je zo služby uvoľnený.

Alexander popiera, že by si bral svoju sesternicu z vypočítavosti, vraj k nej cíti silné puto. Podľa spravodajských kanálov je ale Zinaida častejšie navštevovaná svojimi synovcami, vnúčatami a sestrami ako jej vlastným manželom. Taktiež si všimli, že v dome žije sama a jediným dôkazom o ich manželstve je papier, ktorý si so sebou Alexander prinesie, vždy keď prídu do dediny verbovať nových vojakov.

Prípad je v štádiu vyšetrovania, avšak armáda sa oficiálne vyjadrila, že nemá záujem vec prešetrovať. „Pán Kondratyuk má na to právo. Je zapísaný ako opatrovník postihnutej osoby a ak má aj manželský certifikát, nemusí nastúpiť na vojenskú službu,“ tvrdí komisár Aleksandr Danilyuk. Podľa jeho slov nemôžu nič spraviť, iba ak by zavolali susedom, ktorí by overili, či manželia žijú spolu. V prípade, že by to tak nebolo, môže byť Alexander povolaný do armády.