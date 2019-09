V kauze odpočúvania v Infra Service sa spomína viceprimátorka Bratislavy: Kratochvílová sa dištancuje

V prípade nelegálneho odpočúvania vo firme Infra Services, dcérskej firmy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), sa skloňuje meno viceprimátorky Bratislavy Tatiany Kratochvílovej.

Pre TASR to potvrdili oslovení členovia vedenia Infra Services s tým, že námestníčka mohla byť v tejto kauze zneužitá treťou stranou. Mesto Bratislava i Kratochvílová sa však dôrazne dištancujú od spájania s takýmito praktikami.

V Infra Services niekto nelegálne odpočúval generálneho riaditeľa Róberta Stankeho. Funkčné odpočúvacie zariadenie mala nájsť tento týždeň priamo v jeho kancelárii špecializovaná firma, ktorú si objednal, keďže mal podozrenia z úniku informácií. Vo veci následne podal trestné oznámenie. Krajská prokuratúra Bratislava potvrdila pre TASR, že oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy prijala okresná prokuratúra v stredu (25. 9.). Zároveň uviedla, že bude vo veci začaté trestné stíhanie.

Z materiálov, ktoré má TASR k dispozícii a majú byť súčasťou trestného oznámenia, sa okrem iného uvádza, že viceprimátorka Kratochvílová sa mala telefonicky i mailovo Stankeho pýtať na údajné pripravované organizačné zmeny v Infra Services. Generálny riaditeľ mal byť týmto telefonátom i mailom prekvapený, lebo sa o týchto veciach rozprával vo svojej kancelárii výlučne s finančným riaditeľom a technickým riaditeľom firmy a nešíril informáciu ďalej. Aj na základe tohto prípadu mal Stanke požiadať predstavenstvo firmy o súhlas s preverením bezpečnosti priestorov sídla firmy.

Člen Dozornej rady Infra Services a bratislavský mestský poslanec Radovan Jenčík pre TASR potvrdil, že táto informácia o Kratochvílovej odznela na spoločnom stretnutí členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. "Nemyslím si však, že pani viceprimátorka by bola schopná niečo podobné robiť, možno jediná prípustná myšlienka je, že ju niekto iný, nejaká tretia strana, zneužíva vo svoj prospech a ona ani netuší, aké informácie posúva ďalej. Ak je to ale pravda, tak pani námestníčka by mohla výrazne pomôcť pri vyšetrovaní," uviedol Jenčík.

Hlavné mesto a Kratochvílová sa však od spájania s takýmito praktikami dištancujú. "Naznačované odpočúvanie kancelárií je nezákonný krok, ku ktorému by sa žiadny zo súčasných predstaviteľov mesta neuchýlil a takéto praktiky tvrdo a nekompromisne odmietame, bez ohľadu na to, kde sa dejú," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Informácie o organizačných zmenách v Infra Services nie sú z pohľadu majoritného akcionára (BVS) niečím dôverným. BVS týmito informáciami musí podľa dohody o spoločnom postupe medzi akcionármi Infra Services disponovať. "Mesto ako hlavný akcionár BVS musí koordinovať výkon akcionárskych práv BVS v Infra Services, a preto má rovnako zákonný dôvod týmito informáciami disponovať. Dokonca ani samotný charakter týchto informácií nedáva dôvod na to, aby boli považované za dôverné," skonštatoval Bubla. Podotýka, že samotné uznesenie o zmene organizačnej štruktúry prijalo predstavenstvo Infra Services už v septembri 2018.

Tvrdenie z materiálov o tom, že Stanke o organizačných zmenách hovoril len u seba v kancelárii a pred riaditeľmi podľa magistrátu nevylučuje, že tí, ktorí organizačné zmeny pripravovali, alebo sa na uvedenom rozhovore zúčastnili, nehovorili o nich ďalej a inde. "Námestníčka Kratochvílová, ako predstaviteľ mesta, sa absolútne legitímne zaujíma o situáciu v mestských firmách a v ich dcérskych spoločnostiach, nakoľko túto agendu má vo svojej kompetencii. Jej snahou je ukončiť bezvládie, do ktorého sa mestské firmy za minulého vedenia dostali, a tiež obnoviť kontrolu mesta nad aktivitami manažmentu mestských firiem," upozornil Bubla.

Spájanie jej mena s údajným odpočúvaním vníma samospráva ako snahu o kompromitáciu úsilia mesta o znovuzískanie kontroly. "Primátor Matúš Vallo má aj naďalej absolútnu dôveru k práci, morálnemu a odbornému profilu pani Kratochvílovej a uvedené informácie považuje len za účelový útok voči nej," podotkol Bubla.