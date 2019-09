Trump ostro skritizoval demokratov: Zúri kvôli vyšetrovaniu telefonátu so Zelenským

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok ostro kritizoval demokratov v Snemovni reprezentantov v súvislosti so spustením vyšetrovania, ktoré môže vyústiť do jeho impeachmentu (ústavnej žaloby), a so sťažnosťou nemenovaného informátora na hlavu štátu.

Podľa tohto whistleblowera, pochádzajúceho zrejme z kruhov amerických tajných služieb, sa totiž Trump v júlovom telefonáte s ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským pokúšal vyvíjať tlak na Ukrajinu, aby tamojšia prokuratúra vyšetrovala jeho demokratického súpera Joea Bidena a pomohla mu tak k znovuzvoleniu v prezidentských voľbách v roku 2020. Biely dom sa navyše snažil zatajiť tento kontroverzný telefonát. Pompeo odhalil plány USA: Odveta Sýrii za chemické zbrane a sankcie na Castra Trump vo štvrtok po návrate z newyorského zasadnutia Valného zhromaždenia OSN do Washingtonu novinárom k téme vyšetrovania povedal: "Musí existovať spôsob, ako to zastaviť, možno právnou cestou na súdoch." Úradujúceho riaditeľa amerických tajných služieb Josepha Maguira vo štvrtok "grilovali" vo výboroch Snemovne reprezentantov aj Senátu pre kontrolu tajných služieb. Mal vysvetliť, prečo sťažnosť informátora neposkytol Kongresu už pred niekoľkými týždňami. Trump označil toto vypočúvanie Maguira za "príšernú vec pre našu krajinu". Ďalej povedal, že demokratickej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej "sa zmocnila radikálna ľavica". Pelosiová totiž po odhaleniach týkajúcich sa telefonátu Trumpa so Zelenským v utorok oznámila spustenie vyšetrovania, ktoré môže viesť k impeachmentu prezidenta.