Odborník radí, ako správne prikrmovať vtáčiky v zime: Netušili ste, čo im robí väčšie problémy než mrazy!

Sú verné domovu! Väčšina vtákov síce pred zimou odlieta do teplých krajín, no veľa ich zostane na Slovensku aj počas tuhých mrazov.

„Vtáčiky, ktoré neodleteli, začínajú hľadať zimoviská. Najčastejšie zostanú blízko ľudských obydlí, kde nájdu niečo do lačného žalúdka,“ prezradil prírodovedec Miroslav Saniga s tým, že u nás na zimu zostáva ďateľ, sýkorka, vrabec či sojka. „Ideálna zima pre vtákov by bola, keby od novembra bolo mínus päť cez deň a v noci mínus desať. Vtáky dokážu prežiť aj tuhé mrazy do mínus 20 či 25 stupňov.

Problémy im však robí oteplenie, pretože im plesnivie potrava. Musia sa vysporiadať aj s námrazou na stromoch, pre ktorú sa malé vtáčiky nedostanú k potrave,“ uviedol Saniga a doplnil, že takéto vtáčiky môžeme dokrmovať rôznymi semenami alebo tukmi. A čoho sa vyvarovať? Domácich jedál aj pekárenských výrobkov, pretože im škodia.

Sýkorka veľká Otvoriť galériu Sýkorka veľká Zdroj: fab

Dĺžka: 14 cm

Hmotnosť: 14 - 19 g

Je to najväčšia a najrozšírenejšia sýkorka. Na Slovensku hniezdi v podstate na celom území. V zime sa kŕmi hlavne semenami, ktoré často nachádza v kŕmidlách. Má žlté bruško s pozdĺžnym čiernym pruhom, čiernu čiapočku a čierne lemované biele líca.

Čo dať do kŕmidla: živočíšne tuky, ako napríklad hovädzí loj

Sýkorka hôrna Otvoriť galériu Sýkorka hôrna Zdroj: fab

Dĺžka: 11 - 11,5 cm

Hmotnosť: 8,5 - 11,5 g

Vŕšok hlavy, krk a oblasť brady sú čierne. Chrbát je pomerne jednotne šedohnedý a brucho je belavé. Hniezdi v dutých spráchnivelých pňoch.

Čo dať do kŕmidla: semená

Zelienka obyčajná Otvoriť galériu Zelienka obyčajná Zdroj: fab

Dĺžka: 15 cm

Hmotnosť: 24 - 27 g

Hniezdi i zimuje na celom území Slovenska. Najvyššie počty hniezdiacich párov zistili v Bratislave, kde napočítali 123 párov na 10 ha, a v agátových lesíkoch na Východoslovenskej rovine - tam napočítali až 32 párov na 10 ha. Je to čiastočne sťahovavý druh.

Čo dať do kŕmidla: semená, rôzne ovocie

Sojka obyčajná Otvoriť galériu Sojka obyčajná Zdroj: fab

Dĺžka: 34 cm

Hmotnosť: 160 g

Vták vyznačujúci sa červenkastohnedou farbou hniezdi na Slovensku skoro na celom území a v zime čiastočne migruje na západ. Vyskytuje sa v ihličnatých, listnatých i zmiešaných lesoch.

Čo dať do kŕmidla: žalude, oriešky a bobule, aj loj

Ďateľ veľký Otvoriť galériu Ďateľ veľký Zdroj: fab

Dĺžka: 22 - 23 cm

Hmotnosť: 68,5 - 100 g

V zime vzácne prilietajú ku kŕmidlám aj ďatle. V zime si na stromoch hľadajú ovocie, bobule a rôzne semená.

Čo dať do kŕmidla: žalude, bukvice, lieskovce, orechy aj oriešky hrabu

Vrabec domový Otvoriť galériu Vrabec domový Zdroj: fab

Dĺžka: 15 cm

Hmotnosť: 24 - 40 g

Je to stály vták, ktorý zimuje na celom území Slovenska. Z vysokých polôh zlieta s príchodom tuhých mrazov nižšie, kde vyhľadáva rôzne dutiny v múroch či strechách budov.

Čo dať do kŕmidla: olejnaté semená a krmivo s prevahou obilnín, ako proso či jačmeň