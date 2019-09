Pyšní rodičia Harry a Meghan ukázali Archieho: Pri pohľade na tváričku malého princa vám to okamžite udrie do očí

To, na čo mnohí nadšenci kráľovskej rodiny čakali, sa stalo skutočnosťou. Po vyše 4 mesiacoch Meghan (38) s Harrym (35) konečne odhalili celú tvár Archieho (4 mes.) a ukázali ho v plnej paráde. Malý princ akoby Harrymu z oka vypadol.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Princ Harry je momentálne aj so svojou ženou Meghan a synom Archiem v Južnej Afrike, kam sa vydali na 10-dňovú pracovnú cestu. Keďže usúdili, že malý Archie je už na takýto výlet spôsobilý, zobrali ho so sebou a fanúšikov to veľmi teší. Konečne ho totiž vidia v plnej paráde! Harry musí sršať radosťou, pretože jeho syn zdedil črty po ňom.