Taký trapas ešte nezažil! Mladík priviedol domov ožratú frajerku, z toho, čo mu spravila v spálni, sa skoro psychicky zrútil

Dievčina to poriadne prehnala s alkoholom, z jej vyčíňania sa jej priateľ nevie spamätať.

Bezradný mladík sa zveril na sociálnej sieti s nevídaným problémom. To, čo mu vyviedla jeho frajerka, ho poriadne vzalo. Vysokoškolák sa na stránke Reddit s čitateľmi podelil o bizarnú historku. Jeho priateľka sa pár dní pred maturitami poriadne odviazala a požila očividne viac alkoholu ako jej organizmus dokázal zniesť, informuje britský denník The Sun.

Študent svoju priateľku, s ktorou je už štyri roky, vyzdvihol z baru. Bola poriadne opitá a smutná, mladík ju odviezol domov s nádejou, že pôjde spať a vytriezvie. "Pákrát som ju už takú opitú videl, tak som si myslel, že sa len potrebuje vyspať, na druhý deň si aj tak nebude nič pamätať," začal svoje rozprávanie. Priateľka sa rozhodla, že pôjde v jeho prenajatom byte do sprchy. Myslel si, že zvracala, preto ju išiel skontrolovať.

To, čo však našiel na koberci v spálni, ani náhodou neboli zvratky. Jeho priateľka tam totiž vykonala veľkú potrebu. Zhnusený mladík okamžite bežal do kuchyne po sáčky a papierové obrúsky. "Som šokovaný a nemám ani potuchy, ako sa s tým mám vysporiadať. Najprv mi to prišlo vtipné, no potom som si uvedomil, že to musím upratať," pokračuje. Študent bol vystresovaný najmä preto, že sa mal z bytu o štyri dni sťahovať a na druhý deň mali prísť na návštevu jeho rodičia. Mladík siahol po octe s mydlom a pustil sa do čistenia množstva priateľkinej stolice. Okrem toho však ešte riešil ďalší problém. Nevedel totiž, či má svoju milú s trapasom konfrontovať. "Vôbec neviem, čo jej mám povedať, " uzavrel. Dočkal sa aj odpovedí od komentujúcich, ktorí ho poväčšinou skritizovali. "Tvoja frajerka ti to neurobila naschvál, bola to nehoda a bola opitá. Choď sa o ňu postarať a spamätaj sa," napísal jeden z užívateľov sociálnej siete. Mnohí sa k nemu pridali a poriadne mu vyčistili žalúdok, aby na internete nestrápňoval svoju priateľku.

Mladík sa napokon na sociálnu sieť ozval po pár hodinách a vysvetlil pokračovanie príbehu. Priateľke o probléme povedal a dodal, že sa nemá za čo hanbiť. Študentka mu zaplatila za čistiace prostriedky, ktoré pri čistení použil. Napokon sa na celej situácii spolu zasmiali.