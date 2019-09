Študentka obvinila politika zo sexuálneho obťažovania: Nečakaný zvrat v prípade

V indickom štáte Uttarpradéš v stredu zatkli 23-ročnú študentku, ktorá obvinila vysokopostaveného politika vládnej Indickej ľudovej strany (BJP) zo sexuálneho obťažovania.

Študentka je podľa polície podozrivá z vydierania tohto politika, od ktorého mala údajne žiadať 700-tisíc dolárov za mlčanlivosť. Samotného politika, 72-ročného Chinmayananda, zatkli už minulý týždeň, viac ako mesiac po tom, ako ho študentka obvinila zo sexuálneho útoku. Začiatkom tohto týždňa ho premiestnili z väznice do nemocnice, pretože mal problémy so srdcom.



Chinmayananda už v roku 2011 obvinila iná žena zo znásilnenia. V roku 2017 však svoje obvinenie stiahla. Vládnuca nacionalistická BJP premiéra Naréndru Módího má bohatú históriu sexuálnych zločinov, ktorých sa dopustili alebo z ktorých boli obvinení jej predstavitelia. Len v auguste strana vylúčila zo svojich radov poslanca Kuldeepa Singha Sengara po tom, ako bol obvinený zo znásilnenia sedemnásťročného dievčaťa.



BJP ako strana je stelesnením indického mužského šovinizmu, viacerí jej predstavitelia sa napríklad aktívne zapájali aj do organizácie demonštrácií, počas ktorých hinduistickí náboženskí fanatici v januári 2018 vyjadrovali podporu osobám obvineným zo znásilnenia a zabitia osemročného dievčaťa v hinduistickom chráme.