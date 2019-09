Víťazka Miss leta 2019 Veronika Zahradníčková: Prihlásiť sa odporúčam každému dievčaťu

Najkrajšia letná súťaž Nového Času Miss leta už pozná svoju víťazku. Slovákom sa najviac zapáčila Veronika Zahradníčková (21), ktorej poslali najviac hlasov. Nás zaujímalo, prečo sa atraktívna blondínka z Nitry prihlásila do súťaže najčítanejšieho denníka a čo by v živote chcela dosiahnuť.

Blonďavá Nitrianka sa do súťaže prihlásila až posledný týždeň. Získala si však takú priazeň čitateľov, že už v prvom kole hlasovania sa jej podarilo prebojovať na prvú pozíciu v kategórii Miss Selfie. Nezadaná kráska sa páčila aj celebritnej porote, ktorá ju posunula do finále, kde jej fanúšikovia opäť hlasovali ostošesť a vybojovali pre ňu titul Miss leta 2019.

„Veľmi sa teším, nakoľko som to vôbec nečakala, pretože do tejto súťaže som išla bez akýchkoľvek očakávaní a veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Prihlásiť sa do Miss leta by som odporúčala aj ostatným dievčatám, získajú množstvo skúseností,“ hovorí v poradí už sedemnásta víťazka letnej súťaže Nového Času.