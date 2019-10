Dara sa nehanbí ukázať aj smutnú tvár: Sú veci, ktoré by vo svojom živote najradšej zmenila

Nič ju nepoloží na kolená! Speváčka Dara Rolins sa pohybuje vo svete šoubiznisu už neuveriteľných 37 rokov a stále patrí k špičke. Prednedávnom dokonca Dara pokrstila aj svoj štvrtý diár, ktorý sa teší veľkej obľube, nakoľko v ňom speváčka pootvára dvere do svojho súkromia, za čo ju jej fanúšikovia milujú. Neváha sa totiž podeliť nielen o momenty, kedy je všetko dokonalé, no aj o chvíle, kedy je jej ťažko. A hoci ju životné prehry hodia do nepohody, speváčka je vždy pozitívne nastavená. Napriek tomu na otázku, čo by vo svojom živote zmenila, odpovedala viac ako úprimne!