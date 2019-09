Parlament odklepol novinku pre daňovníkov: Ako sa zvýšia čisté mzdy

Zamestnanci, pozor! Aj keď vám zamestnávateľ neponúkol zvýšenie platu, budúci rok si trocha polepšíte. Tzv. nezdaniteľné minimum, ktoré znižuje základ dane, sa zvýši rýchlejšie, ako bolo dosiaľ zvykom. Čo to znamená? Ako sa to premietne do výšky vašej čistej mzdy?

Parlament minulý týždeň schválil návrh, aby sa nezdaniteľná položka zvýšila z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok. Kým tento rok si základ dane znížite o 3 937 eur, budúci rok to bude 4 414 eur. „Znižujeme daňové zaťaženie ľudí,“ tvrdí poslankyňa Mos­ta-Híd Irén Sár­közy. Výška nezdaniteľného minima sa bežne upravuje len na základe vývoja životného minima. Problém je, že príjmy Slovákov rastú rýchlejšie ako táto položka, a tak dochádza k javu, ktorý ekonómovia nazývajú „tiché zdaňovanie“. „Ani toto zvýšenie nezdaniteľnej časti nedokáže eliminovať toto tiché zdanenie,“ tvrdí analytik INESS Radovan Ďurana. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa delí medzi obce a župy. Zmena zákona samosprávu pripraví asi o 150 miliónov eur. „Určite veľká časť okresných aj krajských miest bude navrhovať zvýšenie daní z nehnuteľností. Môžem oznámiť, že vďaka Mostu-Híd a poslancom Národnej rady sa budú nielen zvyšovať dane z nehnuteľností, ale aj poplatky za služby,“ vyhlásil primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času Nezdaniteľná časť na daňovníka • hrubá mzda zamestnanca sa zdaňuje 19 percentami

• 19 % sa vypočíta zo základu zníženého na daňovníka, príp. aj namanželku

• základ dane za rok 2019 do 20 507 €

Rok 2019

• ak máte základ dane do 20 507 €, nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje 19,2-násobku životného minima

• vychádza sa zo životného minima k 1. 7. 2018 (205,07 €)

• ak si zamestnanec túto položku uplatňuje na mesačnej báze, základ dane sa mu zakaždým zníži o 328,11 €

Rok 2020

• ak budete mať základ dane do 21 020 €, nezdaniteľná časť na daňovníka bude 21-násobok životného minima

• bude sa vychádzať zo životného minima k 1. 7. 2019 (210,20 €)

• ak si zamestnanec túto položku uplatňuje každý mesiac, zamestnávateľ mu zo základu dane odčíta 367,85 € Získajú aj živnostníci Nezdaniteľné minimum na daňovníka si môžu uplatniť aj živnostníci. Dôležité je, aby mali základ dane z tzv. aktívnych príjmov. To znamená z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti. Napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sa nerátajú, ide o tzv. pasívne príjmy Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času