Američan Jeff Bezos má na konte stovky miliárd dolárov: Ako sa z kníhkupca stal najbohatší človek

Jedným z velikánov súčasnej doby je nepochybne najbohatší človek sveta Jeff Bezos (55).

Dalo by sa povedať, že doba asi nebude až taká zlá, keď najbohatším človekom sveta sa môže stať kníhkupec! V prípade Jeffa Bezosa, ktorého majetok presahuje 131 miliárd dolárov (118 mil. eur), však už nejde len o knihy. Jeho internetový obchod Amazon dnes predáva veci od výmyslu sveta a zarobené miliardy Bezos vráža do plánov, ako kolonizovať vesmír.

Druhý otec

Keď sa 12. januára 1964 v americkom štáte Nové Mexiko narodil, jeho mama Jacklyn mala len 17 rokov a bola na strednej. Otec Ted Jorgensen bol starší a vlastnil obchod s bicyklami. Po roku však išli od seba a Jeffova matka sa neskôr vydala za kubánskeho imigranta Miguela Bezosa. Ten si vtedy štvorročného chlapca aj adoptoval a dal mu svoje meno.

Jeff mal už od detstva technické nadanie, ale nijako extra sa nelíšil od svojich rovesníkov. Aj on brigádoval v McDonald‘s, čo neskôr ako biznismen ocenil, lebo sa tam vraj naučil robiť pod tlakom. Nakoniec išiel študovať na Princetonskú univerzitu, ktorú skončil ako inžinier elektrotechniky a informatiky. Od polovice 80. rokov pracoval na Wall Street pre rôzne spoločnosti ako „ajtičkár“ a budoval ich počítačové siete.

Z garáže

V roku 1993 sa však rozhodol pre vlastný biznis. Internet bol iba v plienkach, ale on správne vytušil jeho potenciál. Rozhodol sa, že bude cez internet predávať knihy, lebo si zistil, že predstavujú komoditu s najväčším počtom položiek na trhu. Svoju spoločnosť Cadabra založil v roku 1994 a spočiatku fungovala, ako mnoho iných start-upov tej doby, v garáži. Na rozbeh mu poslúžilo 300-tisíc dolárov, ktoré dostal od rodičov. Názov obchodu po krátkom čase zmenil na zvučnejšie Amazon a inšpiráciou mu bola juho­americká rieka. A jeho obchod mal ambície stať sa najväčším na svete!

Biznis mu napredoval rýchlo. Veď online nakupovanie bolo novinkou, internetové obchody sú otvorené 24 hodín denne 365 dní v roku. Amazon uspel aj vďaka takým novinkám, ako boli recenzie, ktoré pridávali samotní zákazníci, či vďaka mailovým upozorneniam na novinky. Onedlho už Amazonu knihy nestačili, v obchode pribudli cédečká a ďalší tovar a dnes v najväčšom internetovom obchode nakúpite už naozaj všetko.

Robot s kondómami

Bezos rád spomína na to, čo ho na založenie e-shopu inšpirovalo. „V roku 1989 som sa len tak prechádzal ulicami New Yorku a videl som robota – neuveriteľného mechanického človeka z čistej ocele – ako klope na niečie dvere. Dvere otvoril muž a robot mu podal škatuľku kondómov a on bol z toho celý natešený. Bola to chvíľa, keď som si uvedomil, že by mohlo byť veľmi výnosné založiť si firmu, kde by roboty rozdávali ľuďom kondómy. A preto som založil Amazon.“

Ale na miliardárovi nie je všetko len „chrumkavé“, Amazon nemá práve dobré meno, pokiaľ ide o pracovné podmienky zamestnancov a ich platy. Taký veľký kolos si žiada veľkú precíznosť a automatizáciu aj v ľudskej práci. Lenže ľudia nie sú roboty s kondómami.

Zlé reči?

Americký senátor Bernie Sanders, ktorý bojuje proti praktikám Bezosovho korporátu, povedal: „Namiesto toho, aby sa venoval prieskumu Marsu alebo ceste na Mesiac, čo keby Jeff Bezos platil svojim robotníkom aspoň životné minimum? Ak by dnes povedal, že žiaden zamestnanec Amazonu nebude dostávať menej ako životné minimum, vyslal by tým silný signál všetkým korporáciám v Amerike.“ Skončilo sa to tak, že mocný Bezos pod tlakom nakoniec v Amazone zvýšil mzdy.

Senátor pri argumentácii narážal na Bezosove ambície pri dobývaní vesmíru. Lebo áno, je to tak, ak ste veľmi bohatí, bežný biznis vám už nestačí. Viacerí svetoví miliardári teraz pokukujú po vesmíre, takže je jasné, že ten najbohatší z nich nemôže robiť inak!

Do vesmíru

V roku 2000 založil spoločnosť Blue Origin, v rámci ktorej vyvíja vesmírne rakety a lode na kozmické misie. „Ľudská populácia je taká veľká a naša planéta je taká malá... Sme v procese ničenia našej planéty... Vysielame do ves­míru veci, ktoré sú vyrobené na Zemi. Možno by bolo oveľa lacnejšie a jednoduchšie vyrábať zložité veci ako napríklad mikroprocesory vo vesmíre, a potom tieto veľmi komplexné výrobky dopraviť na Zem. Tak by sme tu nemali veľké továrne a priemysel, ktorý produkuje znečistenie,“ ozrejmil svoju motiváciu. Ak podľa neho budú chcieť ľudia žiť na Zemi, budú musieť znečisťovať prostredie niekde inde.

A aby sme nezabudli, po čom túžia pracháči? Po mediálnom vplyve. Aj ten si Bezos zabezpečil, keď v roku 2013 kúpil prestížne noviny The Washing­ton Post. Stál ho 250 miliónov dolárov a platil v hotovosti!

Krach manželstva

A čo rodinný život najbohatšieho človeka sveta? V roku 1992 sa zoznámil so spisovateľkou MacKenzie Tuttle, ktorá spolupracovala s firmou, kde bol zamestnaný. Ona ho pozvala na rande a vzali sa už po ročnej známosti. A rok na to Bezos založil Amazon. Spolu majú štyri deti - troch synov a dievča, ktoré si adoptovali z Číny.

V januári tohto roka Be­zosovci ohlásili, že sa po 25 rokoch manželstva rozvádzajú. Škodoradostníci sa už tešili, ako si budú majetky deliť fifty-fifty a Bezos už nebude najbohatším človekom planéty. Ale nestalo sa tak. MacKenzie bola skromná – uhovoril ju na 25-percentný podiel v Amazone v hodnote 25,6 miliardy dolárov, čo by z nej spravilo tretiu najbohatšiu ženu sveta! A Jeff zostáva naďalej „najbohatším človekom v novodobej histórii“, ako ho tituloval magazín Forbes.

Miliardár v číslach

- Jeho majetok sa odhaduje na 131 miliárd dolárov

- Milionárom sa stal v roku 1997, tri roky po založení Amazonu, keď akcie dosiahli hodnotu 54 miliónov dolárov.

- Magazín Forbes ho medzi miliardárov zaradil po prvý raz v roku 1999, keď jeho majetok odhadol na 10,1 miliardy dolárov.

- Ročný plat, ktorý si dáva vyplácať, je len 81 840 dolárov.

- Vďaka vlastníctvu Amazonu každú sekundu zarobí 2 489 dolárov!

- Keď priemerný Američan minie 1 dolár, je to akoby Bezos minul 1,2 milióna!

- Je o 38 % bohatší ako celá britská kráľovská rodina.

- Jeho majetok zodpovedá majetkom 2,7 milióna Američanov!