Slávni bojujú proti klimatickým zmenám: Vinczeho nazval brat tyranom

Ešte nie je neskoro zvrátiť globálneotepľovanie a klimatické zmeny. Je to v rukách každého z nás.

Veľkými ekologickýminadšencami, ktorí sa o túto horúcu tému aktívnezaujímajú, sú manželia Adela (38) a Viktor (28) Vinczeovci. Ani ostatným známym tváram však nie je táto otázka klímyľahostajná. Čo robia pre zmiernenie hrozivého vývoja?

„Prvou vecou je obmedzovanie jazdy autom. Keďže sa veľa presúvam denne na rôzne miesta, je občas celkom komplikované organizovať si presuny bez auta. Čiže je to vecou celkom náročnej logistiky naplánovať všetko tak, aby som stíhala, a aby som to zároveň zvládala pešo alebo MHD. Tá je veľmi funkčná a komfortná. Možno nie úplne všade, ale vo veľkej väčšine je to najlepšia alternatíva.

Na dlhšie trasy využívame vlaky, ale to sme robili vlastne vždy. No a veľmi zvažujeme cesty lietadlom,“ hovorí Adela a pokračuje. „Prísne triedime odpad. Naučila som sa nosiť so sebou fľašu vody, takže PET fľaše kupujem len výnimočne. Svoju fľašu si pokojne dopĺňam hocikde.“ To, že v obchode nenakupuje do igelitiek, považuje za prirodzené už niekoľko rokov.

„Nosím so sebou nákupnú tašku aj vrecká na zeleninu namiesto igelitiek. Snažím sa nakupovať čo najmenej obalov, alebo také, ktoré sa dajú recyklovať.“ Manželia Vinczeovci majú zazelenanú celú terasu a polievajú dažďovou vodou, ktorú zbierajú do sudov.

„Vždy necháme na terase aj plytké nádrže s vodou pre vtáčiky, keď je veľké teplo, aby sa mali kde kúpať a čo piť. Na upratovanie používame ekologické čistiace prostriedky. Samozrejme, nenakupujeme zbytočnosti. Veľmi dlho sme si nekúpili nové oblečenie ani iné veci. Dá sa v pohode dlhodobo chodiť v tom istom. Nosíme každý jeden ruksak a mám ešte jednu kabelku. Viac netreba. Nové veci sú budúci odpad,“ vysvetľuje moderátorka, ktorá tiež veľmi obmedzuje mäso.

„Jem ho vlastne len príležitostne, alebo keď nie je relevantná iná možnosť. Viki tiež nabehol na striedanie mäsových a nemäsových dní.“ A nedávno začali ekologickí nadšenci robiť carsharing. „Keď napríklad nemôžeme ísť na dlhšie cesty vlakom, berieme so sebou v aute cudzích ľudí cez internet. Nedávno sme cestovali s tromi dievčinami. „Jedna z nich mala veľmi dobrý eko nápad, ktorý zaviedla vo firme. Boli zvyknutí si obedy brávať do plastových boxov, teraz už používajú len taniere, a tak nemajú zbytočný odpad. Denné donášky sú strašný bordel.“

Do práce v MHD

Adelin manžel Viktor robí na svojom instagrame zodpovednejšiemu správaniu veľkú osvetu a aj sám začal žiť podľa nových pravidiel. „Po meste prevažnú väčšinu ciest absolvujem MHD, vrátane transportu do Markízy, ktorá je de facto mimo mesta. Trvá to asi dvakrát toľko ako autom, ale o tom je obmedzenie komfortu. Neznamená to, že si už nikdy nesadnem do auta alebo do lietadla. Ak sme minulý rok absolvovali napríklad 10 letov, tento rok budú musieť stačiť možno dva. Na dlhšie trasy po Slovensku využívame vlaky.

Boli sme v Tatranskej Lomnici a brat chcel, aby som poňho prišiel do Popradu na stanicu. Odmietol som a poslal som ho na električku. Nazval ma tyranom. O polovicu som obmedzil konzumáciu mäsa a striedam mäsový a nemäsový deň, chcel by som tento pomer ešte viac rozšíriť. Oblečenie nakupujem minimálne, kamarát z brandže sa nedávno pohŕdavo čudoval, že vlastním len jedno čierne tričko. No a robím osvetu na internete, moje jazdy MHD už namotivovali nie jednu známu tvár ju po rokoch vyskúšať. Veľa sa zmenilo k lepšiemu,“ teší sa moderátor.

Tamara Šimončíková-Heribanová (34)

spisovateľka Otvoriť galériu Tamara Šimončíková-Heribanová (34) Zdroj: daniela matušková

- Mávam pred sebou tvár svojej babičky Márie a prababičky Matildy. Obe boli - dnešným moderným termínom - zero waste. Čo sa navarilo, to sa zjedlo. Čo sa nezjedlo, to sa dalo sliepkam a iným domácim zvieratám. Neskôr, s príchodom plastov, babička Mária vždy vrecúško vyumývala a používala ho, až kým sa nerozpadlo. Štopkať ma naučila už ako malú hovoriac, že oblečenie je o to vzácnejšie, o koľko viac zašitých dier má. Je to v podstate jednoduché: kupujme to, čo naozaj potrebujeme. Opravujme, čo je pokazené predtým, ako to vyhodíme a nenahrádzajme to lacnými nekvalitnými kúskami. Nie je hanba vojsť do charity, burzy, sekáčov, kde sa dajú nájsť rôzne klenoty. Zorganizujme medzi svojimi kamarátkami, kolegyňami výmenu oblečenia a vyhýbajme sa jednorazovým plastom.

Vlado Voštinár (55)

moderátor Otvoriť galériu Vlado Voštinár Zdroj: michal hanko

- Táto téma sa ma dotýka a citlivo vnímam všetky výstražné signály. Môj osobný vklad k zlepšeniu je síce postupný, ale je. V mojom areáli, kde organizujem tábory, začíname s pokusom separovať odpad. Je to zatiaľ trochu zbytočné, lebo smetiari to aj tak sypú do jedného auta. Ale biologický vraciame do prírody, do kompostu. No a pracujem na projektoch fotovoltaiky a solárnych ohrevov. Takže postupne sa zo mňa stáva človek s označením environmental friendly.

Iveta Malachovská (54)

moderátorka Otvoriť galériu Iveta Malachovská (54) Zdroj: branislav račko

- Samozrejme, že ma zaujíma životné prostredie. Doma triedime odpad dlhé roky, boli sme aj sklamaní, že triedime a všetko napokon skončilo v jedných smetiach. Našťastie sa veci zmenili a už aj u nás funguje systém triedenia. Autom sa snažím jazdiť o dosť menej, takže chodím pešo, kde sa dá. No a na nákupy nosím vlastné látkové tašky.

Martin Nikodým (48)

moderátor Otvoriť galériu Martin Nikodým (48) Zdroj: daniela matušková

- Jedného dňa som sa kdesi dočítal, že stav populácie včiel na Zemi je približne 30 - 40 % potreby a stále klesá. Bola to pre mňa taká informácia, že som sa rozhodol začať včely chovať. Najskôr to boli tri rodiny a dnes ich mám po troch rokoch 10. Pracujem s nimi rád a rád sa od nich učím. Včielky sa stali mojou veľkou láskou. Rád na ne upozorňujem a najmä na to, že im my ľudia komplikujeme život a pritom bez nich to sami nedáme.

Michal Sabo (37)

moderátor Otvoriť galériu Michal Sabo (37) Zdroj: tibor géci

- K zlepšeniu klímy sa snažím prispievať najviac, ako dokážem. Pre mňa je to úplná automatika, že nielen triedim odpad, ale snažím sa ho čo najviac minimalizovať. Týka sa to nielen potravín, ale aj drogérie a oblečenia. Som tiež vegetarián. Vždy, keď mi to čas dovolí, uprednostním pred autom MHD alebo bicykel. A keďže touto témou žijem intenzívne, rozhodol som sa využiť svoj dosah a venovať sa jej aj vo svojom podcaste The big waste talk, ktorý je online, a tak sa snažím naviesť na túto cestu čo najviac ľudí.