Toronto v príprave zdolalo Buffalo, Marinčin s dvoma plusovými bodmi

V noci na sobotu sa v prípravných zápasoch hokejovej NHL nepresadil žiadny Slovák.

V drese New Jersey Devils odohral takmer dvanásť minút útočník Marián Studenič a pri víťazstve nad New Yorkom Rangers 4:2 si pripísal plusový bod. Toronto Maple Leafs zdolalo Buffalo 3:0, obranca "javorových listov" Martin Marinčin absolvoval na ľade viac ako osemnásť minút a nazbieral dve "plusky" a dve trestné minúty.

V bránke Rangers dostal od 30. minúty príležitosť slovenský brankár Adam Húska a pripísal si 15 zákrokov. Hviezda Devils Taylor Hall odohral prvý zápas od 23. decembra, keď si zranil koleno a uviedol sa gólom a asistenciou.



Výsledky prípravných zápasov NHL:

New Jersey - New York Rangers 4:2, Tampa Bay - Nashville 3:1, Toronto - Buffalo 3:0, Detroit - New York Islanders 3:4 pp, Winnipeg - St. Louis 3:4 pp, Edmonton - Calgary 6:2