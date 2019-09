Prezidentku teší záujem mladých o klimatickú krízu: Vďaka nim sa stáva veľkou témou aj na Slovensku

Prezidentku Zuzanu Čaputovú teší, že mladí ľudia preberajú iniciatívu a aj vďaka nim sa klimatická kríza stáva jednou z veľkých tém doma, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Uviedla to na sociálnej sieti. Pripomenula, že v piatok cestuje na Klimatický samit OSN do New Yorku, ale s organizátormi klimatického štrajku sa stretla minulý týždeň.

"Veľmi vítam ich iniciatívu. Tlak, ktorý na riešenie klimatickej krízy svojimi aktivitami vyvíjajú, je pre Slovensko, pre Európu, aj pre celý svet nesmierne potrebný," uviedla prezidentka v súvislosti s organizátormi. Zopakovala tiež, že súčasná generácia je prvou, ktorá vážne pociťuje dôsledky klimatickej zmeny a zároveň poslednou, ktorá s ňou ešte môže niekto urobiť.

Klimatický štrajk organizovaný iniciatívou Fridays for Future sa v piatok koná v štyroch slovenských mestách - v Bratislave, Košiciach, Žiline a v Banskej Bystrici. Za protest sa postavilo viac než 70 mimovládnych organizácií, podporuje ho aj minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, viacero univerzít a stredných škôl.

Prezidentka strávi najbližší týždeň v USA, kde sa okrem iného zúčastní na klimatickom summite OSN 23. septembra a vystúpi v rámci Všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN 24. septembra. Na samite plánuje Čaputová vyzdvihnúť cieľ Slovenska ukončiť využívanie uhlia ako zdroja na výrobu elektrickej energie do roku 2023 a projekt transformácie najväčšieho hnedouhoľného regiónu na hornej Nitre.