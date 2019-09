Čudné manévre košického milionára Rezeša: Zbavuje sa majetku? Manželka dostala luxusný dar

Záhadný ťah! Košický podnikateľ Július Rezeš (49) býva s manželkou, bývalou misskou Evou Rezešovou-Džodlovou (34), vo vile v centre Košíc. Známy boháč sa rozhodol podľa informácií Nového Času luxusnú haciendu prepísať na svoju polovičku.

Rodinná vila, ktorej cena sa pohybuje v státisícoch eur, tak teraz patrí výlučne Eve. V zámožnej rodine, ktorá už po smrti niekdajšieho oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša († 54) začala rozpredávať svoj majetok, tak ide o ďalší zaujímavý ťah s nehnuteľnosťami. Čo majú Rezeš a jeho manželka za lubom? Karty s rodinnými nehnuteľnosťami tentoraz zamiešal syn Alexandra Rezeša († 54) Július, ktorý býva v Košiciach s manželkou Evou Rezešovou-Džodlovou. Bývalá misska je totiž po novom jedinou majiteľkou honosného rodinného sídla. Ako vyplýva z katastra ne­hnu­teľností, dom získala darovacou zmluvou.

„Ten dom kúpil Július Rezeš s manželkou Evou pred štyrmi až piatimi rokmi od istého hokejistu za približne 450 000 eur a boli tak spolumajiteľmi. Keďže Eva dostala dom od Júliusa darovacou zmluvou, tým pádom ho má teraz ona vo výlučnom vlastníctve. Podľa všetkého ide o upratovanie rodinných majetkov,“ uviedol dobre informovaný zdroj Nového Času. Prečo to podnikateľ urobil, zostáva záhadou. Vila má však, každopádne, astronomickú hodnotu. „Aktuálnu cenu tohto rodinného domu odhadujem na približne 700- až 800-tisíc eur, ale celková hodnota, samozrejme závisí aj od vybavenosti interiéru a použitých štandardov pri potenciálnej prestavbe,“ povedal Novému Času realitný maklér Andrej Churý.

Pohoda a rodinný biznis

Prominentný pár sa zosobášil pred jedenástimi rokmi a aj po rokoch sa zdá, že im to klape. Minulý mesiac sa Rezešova manželka pochválila rodinnou fotografiou z dovolenky v chorvátskom Splite, kde si aj so synom Richardom užívali oddych v luxusnom rezorte. Okrem nehnuteľností manželov spája aj rodinný biznis, ktorému sa venuje predovšetkým misska Džodlová spolu s Rezešovou sestrou Evou Varholíkovou. Tá sa do rodinného podnikania vrátila po tom, čo bola v auguste 2018 po šiestich rokoch prepustená z budapeštianskej väznice, kde si odpykávala trest za tragickú dopravnú nehodu.

Rozpredávajú majetok

Či bude mať teda prepis majiteľa domu luxusnej rezešovskej nehnuteľnosti s bazénom aj nejaké pokračovanie, zatiaľ nevedno. Rezešovci začali rozpredávať nehnuteľnosti po tom, ako v roku 2002 zomrela hlava rodiny, oceliarsky magnát Alexander. Najnovšie realitný trh rozvíril začiatkom roka inzerát, v ktorom Rezešovci ponúkajú na predaj vilu za viac než milión eur. V barokovom prepychu kedysi býval Alexander Rezeš a dosiaľ si ho užíva jeho manželka Eva. Po návrate z väzenia sa v ňom zabývala aj jej dcéra Eva Varholíková a vnučka Ella. Podľa informácií Nového Času má byť práve Eva príčinou, prečo je honosná hacienda na predaj, nakoľko chce začať nový život sama vo vlastnej domácnosti.

Čo všetko už predali

2000 - futbalový klub Sparta Praha

2003 - hotel Dukla v Prešove

2006 - budova v Košiciach

2007 - časť hotela Slovan v Košiciach

2012 - podiel v Grandhoteli v Starom Smokovci

2013 - vila Júliusa Rezeša v bratislavskom Novom Meste, meštiacky dom a dva byty v Banskej Štiavnici

2015 - hacienda Evy Varholíkovej-Rezešovej na Kremnickej ulici v Košiciach

2015 - historická budova na Hlavnej ulici v centre Košíc

*Stále na predaj - sídlo Rezešovcov na Popradskej ulici v Košiciach