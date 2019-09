Rodičia si prišli pre synčeka (2) do škôlky v Brne, čakal ich šok: Učiteľky ich dieťa stratili

Učiteľkám z brnianskej súkromnej materskej školy sa na prechádzke stratil dvojročný chlapec.

Zistili to však až o niekoľko hodín, keď si po dieťa prišli jeho rodičia. Učiteľky išli s deťmi koncom júla na prechádzku do parku Lužánky, pričom podľa informácií televízie Prima tam zabudli malého chlapca, ktorý sa najprv sám prechádzal a napokon začal plakať. Všimla si ho okoloidúca 46-ročná žena, ktorá s chlapcom chvíľu počkala a potom privolala políciu. "Naša hliadka zistila, že po dieťati nikto nepátra a v spolupráci so štátnou políciou sme prešli park, či niekomu nechýba," potvrdil pre portál iDNES.cz hovorca brnianskych strážnikov Jakub Ghanem.

Chlapec ešte nevie rozprávať, takže mužom zákona nemohol povedať, čo sa stalo. "Popoludní sa k nám dostala informácia, že v jednej škôlke im chýba dieťa," objasnil hovorca polície David Chaloupka s tým, že dieťa bolo mimo škôlky niekoľko hodín."Je to ešte živý prípad, takže k tomu nemôžem viac povedať, ale zisťujeme, kto nesie aký podiel zodpovednosti. Incident preverujeme pre podozrenie z trestného činu opustenia dieťaťa," vyhlásil policajný hovorca.Riaditeľka škôlky Gabriela Beránková aj právny zástupca Pavel Skřipec sa k prípadu odmietli vyjadriť.