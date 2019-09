Bale strelil v Parku princov parádny gól z voleja, mal ale jednu chybičku

Futbalisti Realu Madrid v úvodnom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov totálne vyhoreli. V Parku Princov dostali lekciu od oslabeného Paríž SG, s ktorým prehrali hladko 0:3.

Aj preto bol tréner Pusiniek Zinedine Zidane po stretnutí sklamaný. "Hráči PSG boli dominantní vo všetkých činnostiach. Najviac ma hnevá, že sme zaostali v nasadení a v intenzite. Paríž má výborné mužstvo a utvoril si veľa šancí. Ale to sme im umožnili my. Nechytali sme sa. Obyčajne si utvoríme viac šancí my, ale tentoraz nie. Strelili sme dva góly, ani jeden neuznali. A okrem toho sme si už nevypracovali nič," zhodnotil Zidane.

Zápas sa mohol vyvíjať možno úplne inak, ak by v 34. minúte uznali rozhodcovia gól Garetha Balea. Po kontrole VAR sa však zistilo, že jeho krásnemu voleju predchádzal dotyk ruky s loptou.