Trump súhlasí, aby bol Irán na Valnom zhromaždení OSN: Ja by som ich sem pustil

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že je za to, aby iránskemu prezidentovi Hasanovi Rúhánímu a jeho delegácii dovolili pricestovať na budúci týždeň do New Yorku na 74. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

"Ja by som ich sem pustil," povedal Trump novinárom, ktorí sa s ním viezli v lietadle do kalifornského mesta San Diego, ako vyplýva z tlačovej správy Bieleho domu. Iránski predstavitelia v stredu už skôr oznámili, že stále nedostali víza potrebné pre vstup na územie USA, a tak nemôžu vycestovať do New Yorku na zasadnutie VZ OSN. Situácia nastala práve v období, keď sa stupňuje napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi pre nedávne útoky na celosvetovo dôležité ropné zariadenia v Saudskej Arábii, napísala tlačová agentúra DPA. Z útokov je obviňovaný Irán, ten to však popiera. Podľa iránskej štátnej tlačovej agentúry IRNA víza nedostal okrem prezidenta Rúháního napríklad ani šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf. Agentúra AP v stredu pripomenula, že o tohtoročnom úvodnom zasadnutí VZ OSN sa hovorilo ako o možnej príležitosti na priame stretnutie medzi prezidentmi USA a Iránu, Trumpom a Rúháním. Útoky na ropné zariadenia sa budú vyšetrovať medzinárodne: Povedú ich experti OSN