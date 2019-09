Rozkol u liberálov v SaS, proti Sulíkovi brojí Galko a spol.: Vojna pre kandidátku do volieb

Rozkol pokračuje. V parlamentne najsilnejšej opozičnej strane SaS to v posledných týždňoch poriadne vrie.

Po tom, ako predseda Richard Sulík (51) zvolal mimoriadny kongres, na ktorom sa dal znovu zvoliť za šéfa strany, vznikla platforma s viacerými vplyvnými ľuďmi z SaS. Nazvali sa Demokratickým jadrom SaS a po novom Sulíkovi navrhli kandidátku do volieb, s ktorou nemal za žiadnu cenu súhlasiť. Na druhej strane ľudia podporujúci Sulíka navrhujú odvolanie všetkých členov tzv. Republikovej rady, ktorá rozhoduje o kandidátke.

Nečakaný krok spravil Sulík pred mesiacom a pol, keď oznámil, že sa bude konať mimoriadny kongres s cieľom zvoliť nového predsedu. Pôvodne bola táto akcia plánovaná až na leto budúceho roka, no Sulík chcel zamedziť špekuláciám o prípadnej výmene šéfa strany či nejednote v SaS. Zdá sa však, že tento ťah naplno odhalil rozkol v opozičnej liberálnej strane. Najskôr asi štvrtina členov označila takýto krok za nedemokratický s cieľom upevniť Sulíkovu moc.

„Sme nútení skonštatovať, že jeho (Sulíkova - pozn. red.) schopnosť zohľadňovať iné záujmy ako tie vlastné sa blíži k nule,“ napísali v liste viacerí poslanci na čele s Galkom, Janou Kiššovou či Jozefom Rajtárom. Sulík na kongrese napokon na svoju stranu presvedčil väčšinu členov, no v SaS náhle vznikla platforma, ktorá sa začala volať Demokratické jadro SaS. Práve to je v súčasnosti kameňom úrazu a vnútri strany prebieha veľký súboj o podobu kandidačnej listiny do februárových parlamentných volieb.

Navrhovať kandidátku je totiž právom predsedu Sulíka, no musí mu ju schváliť Republiková rada, kde má väčšinu práve platforma Sulíkových kritikov. Tá po novom prišla s tým, že Sulíkovi v utorok predostrela vlastnú verziu kandidátky. „Tento návrh je postavený na členoch strany, ktorí sú nositeľmi programu SaS bez ohľadu na to, ako sa stavajú k aktuálnym udalostiam v strane,“ napísali ľudia okolo Galka. Lídrom kandidátky má byť podľa nich Sulík.

„Ten však zareagoval tak, že nebude na kandidátke s Jozefom Rajtárom a Ľubomírom Galkom. A namiesto rozumnej reči teraz jeho prívrženci pripravujú ďalší mimoriadny kongres, kde sa uskutoční stranícka čistka,“ dodáva saskárska platforma. Narážajú tak na to, že ľudia okolo Sulíka požadujú ďalšie vnútrostranícke voľby, kde by sa vymenila Republiková rada, v ktorej prevažuje skupina platformistov. Tá by tak v prípade návrhu kandidátky zo strany Sulíka mohla celý proces zablokovať.

Sulík: Za ľudí na kandidátke dám ruku do ohňa

Čo sa momentálne deje v SaS? Na verejnosť prenikli viaceré informácie o konfliktoch vnútri strany...

- Nerád by som riešil vnútrostranícke veci na verejnosti. Vieme si ich vyriešiť aj bez toho, aby sa zbytočne prepierali.

Po novom ste sa pridali k žiadosti na rozpustenie Republikovej rady SaS, v ktorej majú väčšinu ľudia okolo podpredsedu Ľubomíra Galka. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok?

- Táto iniciatíva vyšla od členov strany, ktorí zorganizovali výzvu. Považujem to za dobrý nápad a týmto im ďakujem.

Je problémom práve nedohoda na prípadných menách a zostavovaní kandidátky do volieb v roku 2020 práve s p. Galkom a poslancami v ich platforme?

- Nie.

Môže dôjsť v blízkom čase k vylúčeniu niektorých ľudí zo strany, prípadne zbaveniu ich pozícií v SaS?

- Kandidátnu listinu strany Sloboda a Solidarita podľa stanov predkladá jej predseda. Na kandidátnej listine SaS budú ľudia, za ktorých dám ruku do ohňa. O jej obsadení budeme včas informovať.

Jednotlivé strany začínajú zverejňovať program, s ktorým chcú bojovať o voličov. Budete vy ešte predstavovať nejaké opatrenia, o ktorých ste doteraz nehovorili?

- Náš program bol relevantnými inštitúciami niekoľkokrát vyhodnotený ako najlepší a neustále ho dolaďujeme. Momentálne rokujeme s ľuďmi z praxe, aby boli riešenia ušité presne na mieru a aby sa po ich realizácii na Slovensku naozaj žilo lepšie.

Kde je problém

Sulíkova skupina - presvedčil 140 členov SaS, aby ho zvolili za predsedu. Šéf SaS má právo navrhnúť kandidátku.

Galkova skupina - asi štvrtina členov neuznáva výsledky kongresu, Sulíka považujú za predsedu, ale len do leta 2020. Navrhli vlastnú kandidátku.

Republiková rada - má 13 členov - Sulíka v nej podporuje len 6 z nich. Práve rada rozhoduje o kandidátke do volieb a môže ju Sulíkovi zablokovať.