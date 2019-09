Hviezda americkej šou na Slovensku: Oddychuje na Spiši s tehotnou manželkou

Pozná ho celý svet. Američan Ton Jones (41), hviezda televíznej stanice Discovery, je momentálne pod Tatrami spoločne so svojou slovenskou manželkou Ivi (34) a synom Cooperom (2).

Prišli k nám, pretože jeho manželka na Slovensku onedlho porodí druhé dieťa. Ton prezradil Novému Času u svokrovcov v Spišskej Teplici (okr. Poprad) aj to, čo má rád a na čom pracuje. Rodený Kalifornčan sa preslávil najmä účinkovaním v Auction Hunters (Lovci aukcií). Dražitelia v tejto reality show nakupovali sklady, ktoré si niekto prenajímal, ale prestal platiť nájomné.

Mali len krátku chvíľu na to, aby sa na ne pozreli a rozhodli, či idú do dražby a zarobia. „Mňa, ako aj ostatných účinkujúcich oslovili producenti seriálu, lebo už aj pred nakrúcaním relácie som nakupoval sklady,” vysvetlil Ton, ktorý vystupoval vo viac ako 120 častiach tejto šou. Podľa neho nie je v dokumentoch nič fiktívne. „Občas ma nákup bezcenného skladu stál pekné peniaze,” podotkol so smiechom Jones.

Pôrod na Slovensku

Sympatický Američan sa so slovenskou manželkou Ivi oženil pred tromi rokmi. „Zoznámili sme sa cez internet. Ja som pracovala v Anglicku a Ton nakrúcal v Nemecku, takže sme boli blízko seba a mohli sme sa aj stretnúť,” prezradila Ivi. Manželia čoskoro očakávajú ďalšiu radostnú udalosť v rodine. Aj keď sa zvyčajne zdržiavajú v Texase, prišli kvôli tomu na Slovensko. Prvé dieťa sa nám narodilo u nás a aj s druhým nám pomôže moja mama,“ doplnila Ivi.

Aj Tonovi sa u nás veľmi páči. „Milujem Tatry a spoločnosti produkujúce mäso, lebo rád varím,” zasmial sa herec. V súčasnosti spolupracuje s ďalšou známou tvárou kanálu Discovery Bearom Gryllsom, ktorý nakrúca najmä extrémne relácie o prežití v divočine. „Tentoraz som za kamerou a pomáham, keď si treba poradiť s hadmi, škorpiónmi alebo inými nebezpečnými tvormi,” vysvetlil Ton, ktorého diváci spoznávajú aj u nás. „Chcú sa odfotiť, alebo ma požiadajú o autogram a ja im veľmi rád vyhoviem,” uzavrela americká hviezda.

Ton Jones (41)

- Povolanie: herec

- Narodený: 11. augusta 1978, Kalifornia, USA

- Filmy a televízne relácie: Lovci aukcií, The Fall of Night