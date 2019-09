Ľubomír Galko o svojej budúcnosti v strane SaS: Cítim tlaky

Podpredseda opozičnej SaS Ľubomír Galko cíti tlak na svoje pôsobenie v strane. Dúfa však, že emócie opadnú a so stranou sa nerozíde.

"Cítim tlaky, ale len od niekoľkých jedincov. Ale, ako som povedal, dúfam, že emócie opadnú a my to potiahneme spolu ďalej," uviedol Galko pre TASR. Výmena názorov medzi predstaviteľmi SaS a bývalými straníkmi pomáhajú podľa Galka verejnosti pochopiť, čo sa v strane deje. "Samotnej strane to, samozrejme, nepomáha. Ale musím k tomu dodať, že my sme si dlhé roky vnútrostranícke debaty nechávali pre seba. Žiaľ, situácia sa vyhrotila a dnes už sa veci dostávajú aj von," doplnil.

SaS je podľa neho živý organizmus, kde sa majú hľadať riešenia pre spoločnosť. "A to občas bolí. V hľadaní a ponúkaní riešení spoločenských problémov mienim pokračovať, keď táto kríza, dúfam, pominie, emócie opadnú a zavládne zdravý rozum," dodal Galko.

Galkovi vyjadrila podporu aj podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, nevidí dôvod na to, aby za stranu nekandidoval. Predseda strany Richard Sulík jasne nepovedal, či Galko bude súčasťou kandidátky. Budú na nej podľa Sulíka ľudia, za ktorých dá ruku do ohňa.

Galko spolu Kiššovou a ďalšími predstaviteľmi strany odmietli výsledky mimoriadneho kongresu, na ktorom si nechal Sulík potvrdiť pozíciu predsedu a volebného lídra SaS. Predstavili novú platformu v strane s názvom Demokratické jadro SaS. Šéf SaS podľa nich vníma platformu ako hlavnú prekážku v absolutizácii svojej straníckej moci.