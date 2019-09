Slovenská modelka Diana upozornila na kiks Markízy: Splietli si ma s playmate Cifrovou!

V Bešeňovej sa ešte začiatkom leta konala prehliadka s mnohými známymi tvárami. Bola pri tom aj televízia Markíza, ktorá zverejnila záber z akcie v relácii Smotánka v polovici septembra. Niečo však na ňom nesedelo.

Do redakcie sa nám ozvala krásna východniarka Diana, ktorá robí modelku a predvádzala aj na móle v Bešeňovej. Na prehliadke sa zúčastnilo množstvo zvučných mien ako Silvia Kucherenko, Andrea Verešová či Eva Cifrová.

Markíza zverejnila záber z tejto akcie v relácii Smotánka. Na zábere síce kráčala po móle modelka Diana, no Markíza si ju splietla s playmate Evou Cifrovou. "Na akcii som bola prítomná ako modelka, no nikdy by mi nenapadlo, že zo mňa spravia Evu Cifrovú," okomentovala vtipný trapas Markízy Diana.