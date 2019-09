Hviezda seriálu Oteckovia sa to ani nesnažila skrývať: Dosť zaujímavé slová o kolegyni

Opäť si svojou postavou zavaril! Herec Marián Mitaš (38), ktorý momentálne hviezdi v seriáli Oteckovia, to so svojimi postavami niekedy nemá ľahké. Inak to nie je ani s postavou Jara, ktorý v seriáli klame a manipuluje. Napriek tomu si sympatický herec nakrúcanie užíva a rád sa na pľac vracia. Prezradil aj to, ako mu to funguje so seriálovou partnerkou.