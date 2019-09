Mamička štyroch detí sa prebudila s bolesťou hlavy: Od lekárov si vypočula tie najhoršie slová

Samantha Last (49) z Norfolku sa zobudila s ostrou bolesťou hlavy, rozhodla sa ísť na vyšetrenie. Už o dve hodiny sa dozvedela krutú diagnózu.

Ako informuje zahraničný portál The Sun, lekári jej na mozgu našli zhubný nádor. O niekoľko dní nato, keď podstúpila mnohé vyšetrenia, prišlo to najhoršie. Lekári jej oznámili, že má zriedkavú formu rakoviny, ktorá ju o niekoľko dní zabije. Vlogerka, ktorá sa venuje líčeniu, sa rozhodla natočiť svoje posledné video.

Jej stav sa rapídne zhoršuje a podľa slov jej manžela jej zostávajú nanajvýš štyri týždne. "Milovala som každú sekundu svojho života," povedala vo videu. Počas týchto slov jej po tvári stekali slzy smútku. 8-minútové video má už viac ako 70-tisíc zhliadnutí. "Môj stav sa nezlepší. Snažím sa s tým vyrovnať," pokračovala.

Do roku 2014 pracovala Samantha v call centre, z ktorého ale dostala výpoveď. Rozhodla sa ísť úplne inou cestou a začala tvoriť videá, na ktorých učí staršie ženy líčiť sa. Video, ktoré venovala svojej chorobe, bude jej posledné. "Je mi to tak ľúto. Už to nie som ja," zaznelo v ňom. "Chcem dokončiť svoju cestu na YouTube. Toto video to celé ukončí".

"V noci sa zobudila s veľkou bolesťou hlavy. Netušila ale, že je to také vážne," povedal jej manžel. Nasledujúci deň s ňou zostal doma, avšak bolesť sa zhoršila, preto zašli do nemocnice. Tam sa po vyšetrení dozvedela správu o rakovine. "Snažíme sa zostať s deťmi veselí. Jej stav sa ale rapídne zhoršuje, najmä pamäť a reč," dodal na záver.