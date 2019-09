Vláda na výjazdovom rokovaní v Giraltovciach: Do okresu Svidník mieri takmer 1,3 milióna eur

Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj.

Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest, obcí a organizácií okresu. Najväčší objem financií z tohto balíka poputuje na zastrešenie zimného štadióna vo Svidníku. Na tento účel je určených 300-tisíc eur.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mesto Giraltovce dostalo 50-tisíc eur na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch, 25-tisíc eur na modernizáciu školskej jedálne pri ZŠ Budovateľská a rovnakú sumu aj na rozšírenie tepelných rozvodov v materskej škole. Suma 15-tisíc eur je určená na vybudovanie workoutového a detského ihriska ako aj ukončenie revitalizácie environmentálnej záťaže na Ulici Serpentíny. Vláda okrem týchto prostriedkov vyčlenila navyše ďalších 293-tisíc eur. Mesto Svidník získalo stotisícový príspevok na vybudovanie denného stacionára a 40-tisíc eur na zriadenie Európskeho kultúrneho domu. Mesto Giraltovce dostalo 80-tisíc eur na vybudovanie výťahu a bezbariérového vstupu do Domu kultúry. Sumou 20-tisíc podporili ministri Základnú umeleckú školu v Giraltovciach a peniaze vyčlenili aj pre dve obce. Na opravu povodňami zničených komunikácií dostala obec Kračúnovce 40-tisíc eur a obec Hrabovčík na riešenie havarijného stavu komunikácií dostalo 13-tisíc eur.

Akčný plán okresu Svidník bol prijatý ešte koncom augusta 2016. Jeho cieľom bolo vytvoriť do roku 2020 spolu 1 418 pracovných miest. K 31. júlu podľa vládou schváleného materiálu zaznamenali v okrese pokles počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 1 461 ľudí, z toho 1 369 miest bolo vytvorených s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a regionálneho príspevku (RP). Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese tak klesla z 19,38 percenta na konci roka 2015 na 10,78 percenta k 31. júlu tohto roka.

Z predpokladaného rozpočtu v rámci akčného plánu vo výške 63 miliónov eur je aktuálne zazmluvnených 39 miliónov eur. Výška regionálneho príspevku (RP) je schválená na úrovni 3,06 milióna eur. Doteraz v okrese odsúhlasili 34 žiadostí o príspevok vo výške viac ako 2,52 milióna eur, z toho 1,67 milióna eur už žiadateľom poskytli.

„Plány sa plnia. Vytvorenie nových vyše 1 400 pracovných miest je dobrou správou pre daný región, pretože my musíme robiť všetko pre to, aby sa zastavilo vyľudňovanie menej rozvinutých regiónov. V tomto je na tom Prešovský kraj najkomplikovanejšie z celého Slovenska, hoci prvýkrát zaznamenávame opačný trend,“ uviedol po prerokovaní plnenia akčného plánu predseda vlády Peter Pellegrini. Premiér zároveň upozornil aj na jedno špecifikum. „Sme v regióne, kde je vysoká miera nezamestnanosti. Paradoxne nás ale zamestnávatelia z tohto regiónu žiadali, aby sme im umožnili zamestnávať ľudí zo zahraničia, pretože nie sú schopní nájsť kvalifikovaných zamestnancov tu v tomto regióne,“ upozornil premiér a vyzval preto najmä rodičov, aby pri prihlasovaní detí na stredné školy mysleli na to, že na Slovensku je akútny nedostatok remeselne zdatných ľudí, ako sú stolári, murári či elektrikári.

„Sú to profesie, ktoré sú a budú čoraz viac žiadané. Sú to profesie, ktoré sú a budú aj dobre platené, a preto chcem požiadať rodičov, aby nenútili svoje deti študovať na gymnáziách a následne hocijakých vysokých školách len preto, aby mali diplom. Nech im dajú do rúk remeslo, pretože to má zlaté dno už dnes. Preto dobre zvažujeme, ako sa bude ďalej vyvíjať štruktúra vzdelávania,“ dodal Pellegrini s tým, že v tejto súvislosti hovorili aj o potrebe rozširovania duálneho vzdelávania. A to nielen vo forme podpory, ale aj využitia možnosti zaviazať si študenta po nadobudnutí praxe.

Ako dodal primátor Giraltoviec Ján Rubis, región pociťuje vyľudňovanie. Aj preto sa bude v spolupráci s podnikateľmi snažiť na školách zaviesť práve duálne vzdelávanie. Verí, že sa problém s obsadzovaním niektorých pracovných pozícií podarí vyriešiť podobne úspešne ako riešenie rómskej otázky v meste. „V meste je 20 percent rómskej komunity, ale môžem povedať, že máme rómsku komunitu, na ktorú som ja hrdý. Máme takmer nulovú kriminalitu, máme od štyroch rokov všetkých Rómov v materskej škole, základnej škole a umeleckej škole. Za môjho pôsobenia majú zabezpečených viac ako sto nájomných bytov, kde okrem snáď dvoch rodín si všetci poplatky riadne platia. Záujem máme aj o vytvorenie sociálneho podniku,“ avizoval primátor. Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach aj v stredu 18. septembra, keď sa od 10. hodiny stretne v Čani (okres Košice-okolie).