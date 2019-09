Najhoršie platení si polepšia, ale zaplatia aj zdravotné poistenie: Minimálna mzda bez daní a odvodov?

Pracujete za minimálnu mzdu? Aj keď si budúci rok polepšíte, na rozdiel od minulosti budete platiť aj odvody do zdravotnej poisťovne.

Daňovo-odvodové zaťaženie najhoršie platenej práce rastie a nič na tom by nemali zmeniť ani opatrenia, ktoré vládna koalícia naplánovala na koniec tohto volebného obdobia. Čo môžeme čakať po parlamentných voľbách?

Vláda ešte nerozhodla, či budúcoročná minimálna mzda bude 580 eur alebo ešte viac. No už dávno je isté, že daňovo-odvodové zaťaženie najhoršie platenej práce vzrastie. Od odvodov do zdravotnej poisťovne je oslobodená iba hrubá mzda nižšia ako 570 eur . „Odpočítateľná položka bola nadefinovaná ako konštanta, a preto sa je vplyv v čase vytratil. Budúci rok bude človek s minimálnou mzdou platiť plné zdravotné odvody,“ pripomína analytik INESS Róbert Chovanculiak. Kedysi takýto zamestnanec neplatil ani daň z príjmov, len odvody do Sociálnej poisťovne. Či sa tento stav obnoví, bude závisieť od výsledku parlamentných volieb, respektíve od zloženia novej vlády.

Kto je za a kto proti?

Most-Híd, PS/Spolu, OĽANO a Sme rodina v zásade súhlasia s tým, aby sa minimálna mzda nezdaňovala. SaS odkazuje, že to je na diskusiu, má vlastnú predstavu o sociálnom systéme. Smer opakuje, že podporuje výrazné zvyšovanie najnižších miezd. „Dane však nie sú v kompetencii nášho rezortu a je potrebné brať do úvahy fakt, že sú príjmom samospráv,“ reaguje minister práce Ján Richter (Smer).

Rezort práce navrhuje, aby platové minimum vzrástlo na 580 eur. Smer medzičasom predložil návrh, aby od roku 2021 bolo vo výške 60 percent celoštátneho priemeru. „SNS podporí percentuálne stanovenie minimálnej mzdy, ak Smer-SD podporí percentuálne stanovenie minimálneho dôchodku,“ reaguje kancelária predsedu SNS.

60 % celoštátneho priemeru

Poslanci zo Smeru navrhujú, aby od roku 2021 minimálna mzda dosahovala 60 % priemernej mzdy v predminulom roku. Keby to platilo už budúci rok, platové minimum by sa mohlo vyšplhať na 607,80 eura. Výška priemernej mzdy v roku 2019 bude známa začiatkom marca 2020. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií odhaduje, že to bude 1 081 eur. Ak by to tak bolo, v roku 2021 by platové minimum mohlo byť vo výške 648,60 eura. Aj poslanecký návrh uprednostňuje dohodu sociálnych partnerov, ale z doterajšej praxe vyplýva, že je nereálna.

Daň z príjmov

hrubá mzda zamestnanca sa zdaňuje 19 percentami

19 % sa vypočíta zo základu dane a ten si ešte predtým znížite nezdaniteľnú časť na daňovníka

táto položka by sa budúci rok mala zvýšiť z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok (z 328,11 € mes. na 367,85 €)





Zdravotné poistenie

odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne tvoria 4 % z jeho hrubej mzdy

ak zarába menej ako 570 € mesačne, odvody sa vymerajú len z časti jeho mzdy (odpočítateľná položka)

Sociálne poistenie

odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne tvoria 9,4 % z jeho hrubej mzdy

účasť na poistení zakladá nárok na nemocenské dávky, podporu v nezamestnanosti a na dôchodok