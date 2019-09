Európsky týždeň mobility priniesol výhody len pre niektorých: Na MHD zadarmo môžete zabudnúť

Zmenili taktiku! Zatiaľ čo po minulé roky v rámci Európskeho týždňa mobility magistrát poskytoval cestovanie MHD zadarmo s vodičským preukazom, tentoraz sa Bratislavčania z bezplatného vozenia tešiť nemôžu.

Z áut do MHD majú ľudí prilákať ročné zľavnené predplatené lístky. A hoci to vyzerá na prvý pohľad ako lákavá akcia, v skutočnosti nie všetci cestujúci z toho majú nejaký benefit. Otázne teda je, či tohtoročný týždeň mobility prinesie viac výhod ľuďom alebo mestu.

Magistrát predstavil novinku, pomocou ktorej chce prilákať ľudí, aby presadli z áut do MHD iným spôsobom ako v minulých rokoch. Na týždeň mobility, ktorý prebieha od včera až do nedele, ponúkol dopravný podnik zľavu na predplatné lístky, lenže akcia má malý háčik. Ak chcete ušetriť za MHD v hlavnom meste, zaplatíte naraz až 199,20 eur za ročný predplatný lístok (pôvodná cena predstavuje 264,20 eur). Ušetríte teda 65 eur.

Navyše si ho musíte kúpiť do konca septembra, inak zľavu nezískate. Mesto však má zdôvodnenie. „Počas bezplatného obdobia síce verejnou dopravou cestovalo viacej ľudí, v následnom období sa ale tento nárast neudržal. Preto tento rok s touto akciou nepokračujeme, nakoľko výpadok v príjmoch z cestovných lístkov nepriniesol dostatočný benefit pre dopravu v meste,“ vysvetlil hovorca magistrátu Peter Bubla.

Aj keď veľa ľudí novinku mesta uvítalo, mnohým sa nepáči. „Keďže sa dá ročný lístok kúpiť len do konca septembra a to ešte len 30 dní vopred, bolo by dobré tento interval aspoň dočasne pre túto akciu zvýšiť,“ myslí si Peter. „Je to hlúposť, dostanú peniaze na rok dopredu. Asi by to malo byť pre všetkých,“ uviedol Ernest na stránke mesta a doplnila ho aj Andrea: „Škoda, ze s touto akciou neprišli koncom augusta, ked väčšina rodičov kupuje električenku pre deti kvôli začiatku školského roka.“

Mesto ďalšie zmeny v cenách nevylúčilo. „Dočasnou zľavou chceme najprv overiť, či lacnejší ročný lístok prinesie trvalý nárast cestujúcich MHD a ak nám to dáta potvrdia, bude to dostatočný dôvod aj na prehodnotenie ceny predplatených cestovných lístkov,“ vysvetlil Bubla a doplnil informáciu pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty (BMK). „Čo sa týka BMK, 10 % dodatočná zľava z nej zostáva v platnosti. Teda pri kúpe ročného cestovného lístka pre zóny 100+101 budete môcť využiť okrem akciovej 25 % zľavy aj dodatočnú 10 % zľavu z mestskej karty,“ uzavrel Bubla.

Čo prináša týždeň mobility v Bratislave:

Zníženie ceny cestovných lístkov predávaných cez mobilnú aplikáciu IDS BK

Nová cena bude platná pre všetkých užívateľov aplikácie bez časového obmedzenia

Príklad: Za hodinový lístok v 3 zónach zaplatíte cez aplikáciu 1,08 (pôvodne 1,20 eur)

V dňoch od 16. - 30. septembra si môžu cestujúci kúpiť ročnú električenku so zľavou

Ročný lístok si môžete kúpiť najviac 30 dní pred začiatkom platnosti a bude platiť u všetkých dopravcov

Príklad: Ročný predplatný lístok na dve zóny (100+101) bude stáť 199, 20 (pôvodná cena je pritom 264,20 eur), ušetríte teda 65 eur

Ceny ročných lístkov v okolitých mestách:

Bratislava - 199,20 eur*

Viedeň - 365 eur

Praha - 141 eur

Budapešť - 657 eur

*platí od 16.9. do 30.9. 2019 - bežná cena: 264,20 €

Je to marketingový ťah

Ján Bazovský, dopravný analytik

- Prinútiť ľudí, aby presadli z áut do MHD nie je vôbec jednoduché a táto akcia je len ďalší marketingový ťah. Nemyslím si, že by tým mesto prilákalo nových cestujúcich do MHD. Je to výhodné akurát pre tých, ktorí už MHD využívajú. Keď niekto jazdí autom, resp. využíva MHD príležitostne, určite si nebude teraz kupovať ročnú kartu.