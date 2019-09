Exsaskári Mihál a Miškov o bývalom kolegovi: Galko je zlý človek a intrigán!

Veľké rozbroje. Od liberálov v SaS v roku 2017 odišiel populárny poslanec a vtedajší podpredseda Jozef Mihál (54). Svoje rozhodnutie opustiť stranu odôvodňoval svojimi nezhodami s predsedom aj zdravotnými problémami.

Pred časom Mihál zakotvil v novej strane SPOLU a až teraz sa rozhovoril o reálnych dôvodoch svojho odchodu zo SaS. Za hlavného vinníka považuje podpredsedu Ľubomíra Galka (51), ktorý podľa neho robí zlú krv a stojí za rozbrojmi, ktoré sú u liberálov dlhé roky.

Mihál odišiel na začiatku roku 2017 po turbulentných okolnostiach. Pôvodne chcel kandidovať na predsedu SaS, no po dohode s Richardom Sulíkom napokon Mihál svoj zámer neuskutočnil. Napriek predstavenému mieru so Sulíkom pár mesiacov na to sa vzdal svojho členstva v strane. Mihál napokon skončil v SPOLU a teraz sa v rozhovore pre .týždeň rozhovoril o tom, čo skutočne stálo za jeho odchodom. Paradoxne to nemal byť Sulík.

„Veľmi zlú krv robí v SaS Ľubo Galko. On stál do značnej miery za rozbrojmi, ktoré vyústili do straníckeho rozkolu v roku 2013 a do značnej miery stál aj za mojím odchodom. Teraz to každý vidí, že po tom, čo mal spory s podpredsedami, ktorí zo strany odišli, tak si už trúfa aj na predsedu strany. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako chce Rišo Sulík ponúknuť do volieb kandidátku tak, aby tam neboli rozbroje,“ povedal Mihál.

Má svoje záujmy

On sám sa obáva, že v prípadnej budúcej vláde so SaS bude u nich v strane asi päť poslancov, ktorí budú vydierať Sulíka aj novú koalíciu. „On si pôjde za svojimi záujmami a bude chcieť byť napríklad ministrom obrany,“ uzavrel Mihál a Galka označil za časovanú bombu. Galko má podľa neho problém aj s druhou najpopulárnejšou političkou SaS Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá si nedávno pozastavila členstvo.

Mihálove slová potvrdzuje a hovorí, že to povedal aj za ňu. „Dúfam, že SaS sa očistí a po očiste bude ešte silnejšia ako predtým. Som pripravená urobiť pre to maximum,“ skonštatovala Nicholsonová. Ku kritike sa pridal aj ďalší odídenec z SaS Juraj Miškov. „Na základe vlastnej osobnej skúsenosti si myslím, že Galko je zlý, zakomplexovaný človek a asi najväčší intrigán, akého som v živote stretol,“ skonštatoval.

Nešlo o mňa, ale o predsedu

Samotný Galko oponuje a tvrdí, že Mihál klame. V roku 2017 svoj odchod podľa neho zdôvodnil tým, že nesúhlasí s postojmi Sulíka. „Toto zopakoval v tom čase ešte niekoľkokrát – pre médiá, aj v súkromných správach mnohým našim členom, ktorí ho doslova prosili, aby neodchádzal. Esemesky typu „Pošlite do čerta predsedu a vrátim sa“ majú dodnes uložené,“ ostro reagoval Galko.

Vysvetľuje, že Mihál odišiel preto, lebo nepracoval ako poslanec a ani ako podpredseda pre SaS. „Bol najväčším absentérom v parlamente, nezúčastňoval sa na zasadnutiach, lebo sa venoval svojmu súkromnému biznisu - prednáškam a školeniam účtovníčok po celom Slovensku,“ uzavrel Galko.

Šéf strany Richard Sulík reagoval stroho. „Nepovažujem za vhodné prepierať vnútrostranícke záležitosti takto na verejnosti, najmä ak sú už ďalekou minulosťou. Čo však môžem potvrdiť je, že tento konflikt nijako neovplyvní naše plány. Máme nastavené pravidlá a strana sa pripravuje na intenzívnu kampaň, na ktorú sa už teraz tešíme.“

Ako sa štiepi SaS

Apríl 2013

- ako prvá odišla skupina okolo Juraja Miškova, kde bol aj Jozef Kollár či Daniel Krajcer, tí založia stranu SKOK

Február 2017

- rozruch spustil aj odchod podpredsedu strany Jozefa Mihála, ktorý zakotví v strane SPOLU

November 2017

- Sulíka opúšťa aj Martin Poliačik, ktorý mieri do Progresívneho Slovenska

Jún 2019

- svoje členstvo v SaS pozastavuje aj Lucia Nicholsonová, zatiaľ nie je jasné, či zostáva

September 2019

- okolo poslancov Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka či Jozefa Rajtára vzniká nová platforma v SaS