Sajfa s manželkou pristihnutí v pôrodnici: Čo sa deje s tehotnou moderátorkou?

Bábätko príde na svet už každú chvíľu! Moderátor Matej Sajfa Cifra (40) a markizácka redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová (30) sa už čoskoro stanú prvýkrát rodičmi.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Nový Čas manželov zastihol počas návštevy v známej bratislavskej pôrodnici, kde priviedlo svoje ratolesti na svet už veľa slovenských celebrít. Budúci otec priznal, čo bolo zámerom ich návštevy sanatória, v ktorom sa zdržali hodnú chvíľu. Príchod prvého potomka prominentnej dvojice je už totiž na spadnutie.

Sajfa a jeho manželka Veronika už onedlho začnú novú životnú kapitolu. Ich vytúžený drobec sa má totiž narodiť už každú chvíľu. Nový Čas manželov zastihol v pondelok dopoludnia počas návštevy prominentnej bratislavskej pôrodnice. Zatiaľ čo moderátor bol dobre naladený, na tvári jeho manželky by ste úsmev pri svižnom tempe jej chôdze hľadali márne.

prezradil stručne Matej tesne pred vstupom do budovy. Dvojica sa v budove zdržala približne hodinu a pol. Nový Čas Sajfu oslovil s tým, ako kontrola dopadla a kedy majú termín. Hoci sa do uzávierky nevyjadril, isté je, že dlho očakávaný moment je už za rohom a podľa všetkého už aj mal nastať. Ako totiž budúca mama nedávno prezradila, rodiť by mala v polovici septembra.

Prenáša?

„My už sa totiž aktuálne nachádzame v prechádzacej fáze Verčinho tehotenstva, chodíme na kratšie alebo dlhšie prechádzky, zvyčajne sme úplne potichu. Videl som to na Discovery Chanel, že by matka pred pôrodom mala byť nechaná sama v tichu a teple a ja ti stále niečo rozprávam, tak nehnevaj sa,“ povedal svojej manželke moderátor vo svojom najnovšom vlogu, na čo ona zareagovala: „Možno preto stále nerodím.“

Budúca mamička zároveň prezradila, ako sa momentálne má: „Cítim sa dobre, len už som pripravená na grand finále - a nejako stále neprichádza,“ dodala Veronika s tým, že už sú jej všetky veci malé. Drobcovi sa však zatiaľ na svet nechce. Tajomstvom zatiaľ ostáva aj to, či to bude chlapček, alebo dievčatko, hoci budúca mama nedávno naznačila, že pod srdcom nosí synčeka.