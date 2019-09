Ronaldo skončil v slzách: Portugalčana zničilo video z minulosti

Cristiano Ronaldo (34) je jedným z najlepších a najúspešnejších futbalistov futbalovej histórie. Veľký hráč však dlhé roky skrýval v sebe obrovskú bolesť, ktorá sa teraz predrala na svetlo.

Ronaldo sa prezentuje svojím futbalovým umením a na internete sa často objavujú aj fotky a videá z jeho súkromného života. Málo sa však vie o minulosti jeho rodiny.

Ronaldo dostal pozvanie do relácie Good morning Britain, ktoré prijal. Moderátor Piers Morgan sa ho pýtal na rôzne témy, až narazil na jednu veľmi citlivú. Podľa portálu ladbible.com hviezdnemu futbalistovi pustil video, na ktorom bol jeho dnes už zosnulý otec.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) 16. septembra 2019

Video z roku 2004 zaznamenáva slová Ronaldovho otca, ktorý svojho syna chváli a hovorí, aký je naňho hrdý. Tieto slová nečakane silno zasiahli futbalovú megastar. ,,Nikdy som toto video nevidel, prepáčte," povedal Ronaldo hneď potom, ako sa priamo pred kamerou rozplakal.

,,Viete, môj otec nikdy nevidel, aký úspešný som, ani čo všetko som dosiahol. Áno, je pri mne moja rodina, mama, sestra aj deti, ale otec to všetko zmeškal," vysvetlil Cristiano. Jeho otec ho navždy opustil len rok po natočení spomínaného videa, v roku 2005.

Ronaldo to v detstve nemal jednoduché. ,,S otcom som sa takmer nikdy normálne nerozprával, bol nonstop opitý, bolo to ťažké," doplnil.