Známy hudobník dojal všetkých prítomných: Zásnuby na prominentnej svadbe

Romantika na rozprávkovej svadbe! Klávesák zo skupiny No name Zoltán Sallai (44) požiadal svoju priateľku Kateřinu o ruku. Zásnuby prebehli na prominentnej svadbe sestry speváčky Márie Čírovej (30).

Minulý týždeň sa vydávala sestra Márie Čírovej Agnes. Išlo o prominentnú svadbu, lebo medzi hosťami boli Twiins­ky Daniela a Veronika Nízlové, Peter Cmorik, členovia kapely Gladiátor či klávesák Zoli zo skupiny No Name. A práve on urobil obrovské prekvapenie pre svoju priateľku Kateřinu.

Pred svadobčanmi, a najmä pred ňou, pokľakol a požiadal ju o ruku. „Je to dnes predovšetkým váš večer. Nie som rečník, som iba klávesák, a keďže je taká skvelá, vynikajúca atmosféra, tak dovoľ mi, aby som na vašej oslave požiadal Katrinku o ruku,“ prihovoril sa ženíchovi Zoli. Jeho priateľka, samozrejme, súhlasila a nielen jej, ale aj ostatným hosťom tiekli od dojatia slzy.