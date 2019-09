K obľúbenej herečke čoskoro zavíta bocian: Šťastie, že sa to už kráti, jej výraz hovorí za všetko!

Už sa jej to kráti! Herečka Zuzana Porubjaková (33) sa čoskoro stane dvojnásobnou mamou. K dcérke Emke (3) pribudne ďalší súrodenec.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Hviezda seriálov Panelák či Oteckovia bude opäť mamou. Očakávaného druhého potomka má porodiť teraz na jeseň. „Termín mám v septembri, tak ako som mala Emku, síce ona sa narodila v októbri, ale termín bol na september,“ povedala Zuzana v staršom rozhovore pre web markiza.sk.

Nový Čas pristihol Porubjakovú ešte 13. septembra pri odchode z kontroly v bratislavskom sanatóriu KOCH. Ako vidieť na jednej z fotiek, určite aj sama herečka by uvítala, keby bocian priletel čím skôr. Vzhľadom na to, že je september, jej do pôrodu zostávajú už len dni!